Η Κίνα βάζει «φρένο» στα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας: Ζητά... πτυχίο από τους infuencers, αν θέλουν να μιλάνε για σημαντικά θέματα!
Με νέο νόμο, που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Οκτωβρίου, το Πεκίνο ζητά από τους... επίδοξους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με λόγο και βήμα στα social media, να έχουν πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν θέλουν να μιλάνε για ιατρική, Δικαιοσύνη, εκπαίδευση και οικονομία
Μια νέα εποχή φαίνεται πως ξεκινάει για τους influencers στην Κίνα -και, ενδεχομένως, να «εγκαινιάζει» και μια νέα εποχή για τους influencers και τους επίδοξους μιμητές τους απανταχού γης.
Εδώ και λίγες ημέρες -από τις 25 Οκτωβρίου, συγκεκριμένα- οι δημιουργοί περιεχομένου θα πρέπει, με βάση έναν νέο νόμο, να αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη και την αξιοπιστία τους με πτυχία ή πιστοποιήσεις, πριν «μπλέξουν» με θέματα όπως η ιατρική, το Δίκαιο και τα οικονομικά.
Στην ουσία, σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, αυτό που θέλει να κάνει η Κίνα, είναι να βάλει μια... τάξη στο χάος του Διαδικτύου και να επιβάλει έναν νέο νόμο, που απαιτεί από τους influencers να έχουν επίσημα προσόντα (σ.σ. όπως πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος), για να μπορούν να συζητούν «ευαίσθητα» θέματα, όπως η ιατρική, το Δίκαιο, η εκπαίδευση και τα οικονομικά.
Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) υποστηρίζει ότι ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και στη διασφάλιση ότι οι χρήστες του Διαδικτύου δεν θα παραπλανηθούν από «σούπερ ειδικούς», οι οποίοι, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία κατάρτιση. Πλατφόρμες όπως το Douyin (η κινεζική εκδοχή του TikTok), το Bilibili και το Weibo θα είναι υπεύθυνες για την επαλήθευση των προσόντων των δημιουργών και την παρακολούθηση των αναρτήσεων, για να διασφαλίσουν ότι περιέχουν σωστές παραπομπές και προειδοποιήσεις.
Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι δημιουργοί περιεχομένου θα πρέπει να το αναφέρουν σαφώς, όταν οι πληροφορίες τους προέρχονται από μελέτες ή αν χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή περιεχομένου. Και φυσικά, μπαίνει τέλος στα «εκπαιδευτικά» διαφημιστικά βίντεο, που προωθούν ιατρικά προϊόντα ή συμπληρώματα διατροφής, χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Μήπως όμως μιλάμε για λογοκρισία;
Για τους Κινέζους αξιωματούχους, το θέμα είναι ξεκάθαρο: ο νόμος φέρνει περισσότερη αξιοπιστία και ακρίβεια στο Διαδίκτυο και τα social media. Οι επικριτές της νέας νομοθεσίας, ωστόσο, όμως, το βλέπουν διαφορετικά. Γι' αυτούς, η νέα νομοθεσία μοιάζει με ψηφιακή λογοκρισία.
Βάζοντας φραγμούς στο ποιος μπορεί να μιλήσει και για ποια θέματα, η κυβέρνηση κινδυνεύει να φιμώσει ανεξάρτητες φωνές και να περιορίσει τη δημόσια συζήτηση. Και ποιος ορίζει την «εμπειρογνωμοσύνη»; Η ερώτηση παραμένει αναπάντητη.
Η δύναμη των influencers είναι η εικόνα τους, όχι η αξιοπιστία
Η νέα αυτή ρύθμιση έρχεται σε μια εποχή που οι influencers έχουν γίνει οι νέοι «ειδικοί» στο Διαδίκτυο. Αντί για πτυχία και δίπλωμα, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού τους με την προσωπικότητα και την εικόνα τους. Από συμβουλές για την υγεία μέχρι χρηματοοικονομικές στρατηγικές, οι δημιουργοί περιεχομένου συχνά κερδίζουν followers, χωρίς κανένα επίσημο δίπλωμα.
Αλλά, αυτό έχει και τα μειονεκτήματά του: η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα, όταν οι «ειδικοί» απλοποιούν υπερβολικά τα σύνθετα θέματα. Ο νέος νόμος λοιπόν, φαίνεται να προσπαθεί να βάλει έναν φραγμό σε αυτή την άναρχη κατάσταση και να διασφαλίσει ότι, όσοι μιλούν για κρίσιμα θέματα, έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, το κατάλληλο υπόβαθρο, για να το κάνουν.
Η νέα αυτή νομοθεσία για τους influencers δεν αφορά μόνο στην Κίνα, αλλά ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα προηγούμενο για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα. Το ερώτημα παραμένει: μήπως η δημιουργία περιεχομένου γίνεται όλο και πιο αυστηρή;
Οι θεσμοί προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη στο ψηφιακό σύμπαν, ενώ οι δημιουργοί περιεχομένου συνεχίζουν να σπάνε τα όρια, προκαλώντας ερωτηματικά για την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας λόγου και προστασίας του κοινού από τη διασπορά fake news και θεωριών συνωμοσίας.
