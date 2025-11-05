Η Κίνα βάζει «φρένο» στα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας: Ζητά... πτυχίο από τους infuencers, αν θέλουν να μιλάνε για σημαντικά θέματα!

Με νέο νόμο, που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Οκτωβρίου, το Πεκίνο ζητά από τους... επίδοξους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με λόγο και βήμα στα social media, να έχουν πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν θέλουν να μιλάνε για ιατρική, Δικαιοσύνη, εκπαίδευση και οικονομία