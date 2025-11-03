H Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών για συντονισμό σχετικά με το μέλλον της Γάζας

Βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο βασίστηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η δύναμη σταθεροποίησης αυτή, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας καθώς θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.Μόνο χώρες που είναι «αμερόληπτες» θα επιτραπεί να ενταχτούν στη δύναμη αυτή, έχει δηλώσει ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.Άλλη ένδειξη της δυσπιστίας της ισραηλινής κυβέρνησης: ομάδα Τούρκων διασωστών, η οποία στάλθηκε για να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων – συμπεριλαμβανομένων αυτών ισραηλινών ομήρων – στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας ανέμενε ακόμη, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πράσινο φως των αρχών του Ισραήλ προκειμένου να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με την Άγκυρα.