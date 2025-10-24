Βίντεο: Χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα στο νοσοκομείο - Θύελλα αντιδράσεων για influencer

Η 23χρονη Αθηνά Πάρις που στο TikTok γράφει ότι είναι από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, δημοσίευσε σειρά βίντεο στα οποία χορεύει δημοφιλή τραγούδια μέσα στο νοσοκομείο, περιγράφοντας στη λεζάντα πως το ζήτημα υγείας του πατέρα της είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της