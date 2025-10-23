Η Ευρώπη απαντά στην Starlink του Έλον Μασκ με σύμπραξη κορυφής στη δορυφορική βιομηχανία
Η Ευρώπη απαντά στην Starlink του Έλον Μασκ με σύμπραξη κορυφής στη δορυφορική βιομηχανία

Οι ευρωπαϊκοί αεροδιαστημικοί κολοσσοί Airbus, Thales και Leonardo ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν κοινό ευρωπαϊκό φορέα δορυφορικής βιομηχανίας

Η Ευρώπη απαντά στην Starlink του Έλον Μασκ με σύμπραξη κορυφής στη δορυφορική βιομηχανία
Η Airbus, η Thales και η Leonardo προχωρούν στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την ενοποίηση των δορυφορικών τους δραστηριοτήτων, με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι σε κολοσσούς όπως η Starlink του Έλον Μασκ.

Η συμφωνία, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2027, τελεί υπό την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Η νέα εταιρεία θα απασχολεί 25.000 εργαζόμενους και θα λειτουργεί υπό κοινό έλεγχο, με την Airbus να κατέχει το 35% και τις Thales και Leonardo από 32,5% καθεμία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η συνεργασία θα αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες συνέργειες, πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της.

Το εγχείρημα, γνωστό ως «Project Bromo», ακολουθεί το μοντέλο της επιτυχημένης ευρωπαϊκής κατασκευάστριας πυραύλων MBDA (ανήκει στις Airbus, Leonardo και BAE Systems) και στοχεύει στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον διαστημικό τομέα.

Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από νέες εταιρείες που κατασκευάζουν μικρούς, φθηνούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, οι οποίοι έχουν καταστήσει παρωχημένα τα παραδοσιακά συστήματα γεωστατικής τροχιάς.

Η ενοποίηση θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη δορυφορική βιομηχανία και την εξασφάλιση τεχνολογικής ανεξαρτησίας σε μια εποχή που η αγορά κυριαρχείται από ιδιωτικούς παίκτες και ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες χαμηλής τροχιάς.

