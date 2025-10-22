Βρετανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στο Ισραήλ για να επιτηρήσουν την εκεχειρία στη Γάζα
Βρετανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στο Ισραήλ για να επιτηρήσουν την εκεχειρία στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, στέλνουν έως και 200 ​​στρατιώτες στο Ισραήλ - Δεν θα εισέλθουν στη Γάζα

Βρετανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στο Ισραήλ για να επιτηρήσουν την εκεχειρία στη Γάζα
«Μικρός αριθμός» στρατιωτικών της Βρετανίας συμμετέχει στο Ισραήλ σε αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό χθες Τρίτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Μικρός αριθμός Βρετανών αξιωματικών επιφορτισμένων με τον σχεδιασμό ενσωματώθηκε στο κέντρο στρατιωτικοπολιτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ) του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοινωθέν του το οποίο έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε προχθές Δευτέρα ότι το Λονδίνο εννοεί να διαδραματίσει «κεντρικό ρόλο» στο εγχείρημα, κατ’ απαίτηση της Ουάσιγκτον.

«Μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός», διαβεβαίωσε ο κ. Χίλι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου. Έτσι, «κατόπιν αμερικανικού αιτήματος, στείλαμε αξιωματικό (...) στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση ως υποδιοικητή».

Η επιβεβαίωση του υπουργείου Άμυνας καταγράφτηκε καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εγκαινίασε χθες το κοινό, αμερικανοϊσραηλινό ΚΣΠΣ, στην Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, για την επίβλεψη της εφαρμογή της ανακωχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, στέλνουν έως και 200 ​​στρατιώτες στο Ισραήλ. Δεν θα εισέλθουν στη Γάζα.

Η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας συναντά εμπόδια και σημαδεύτηκε από κλιμακώσεις που προκαλούν ανησυχία για το αν θα αντέξει. Η Χαμάς τονίζει πως θα χρειαστεί χρόνο και τεχνικά μέσα για να εντοπιστούν τα εναπομείναντα λείψανα ομήρων, που παραμένουν θαμμένα κάτω από συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.



