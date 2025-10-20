Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία, αισθητός και σε περιοχές της Ελλάδας
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Τεπελένι
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλβανία λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Τεπελένι, ενώ στο εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.
Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
