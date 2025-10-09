«Με μένα, πρέπει να συμφωνείς»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου για τη συμφωνία στη Γάζα

«...Με μένα, πρέπει να συμφωνείς»

Χρησιμοποίησε την αραβική ενότητα για να καταφέρει όλους να αποδεχθούν το σχέδιό του. Και στη συνέχεια αιφνιδίασε τον Νετανιάχου αναγκάζοντάς τον να τηλεφωνήσει στον ηγέτη του Κατάρ από το Οβάλ Γραφείο για να ζητήσει συγγνώμη από τη Ντόχα.Μάλιστα ο Τραμπ κρατούσε στα γόντά του την τηλεφωνική συσκευή την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε στο ακουστικό διαβάζοντας από ένα σημείωμα, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο.Σύμφωνα με το Politico, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κατάρ ήταν παρών κατά την τηλεφωνική συγγνώμη για να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα τηρούσε το σενάριο.Αμέσως μετά ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο παρείχε στο Κατάρ αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σε απόδειξη των στενών σχέσεων που έχει καλλιεργήσει με τις αραβικές χώρες κατά την πρώτη και την δεύτερη θητεία του.Κατά την πρώτη θητεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο υπέγραψαν τις Συμφωνίες του Αβραάμ αναγνωρίζοντας το κράτος του Ισραήλ. Αυτή τη φορά, το πρώτο μεγάλο ταξίδι του τον έφερε στις χώρες του Κόλπου, στο Κατάρ, την Αίγυπτο και το Αμπού Ντάμπι, χωρίς σταθμό στο Ισραήλ.Ταυτόχρονα, ο Τραμπ ενίσχυσε την πίεση επί της Χαμάς, δίνοντάς της προθεσμία μέχρι τις 5 Οκτωβρίου για να συνάψει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει την «απόλυτη κόλαση».Η Χαμάς απάντησε πονηρά παίζοντας με τη δέσμευση που είχε κατ'επανάληψιν αναλάβει κατά τις συναντήσεις με μέλη των οικογενειών ο αμερικανός πρόεδρος για την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.Πλέον, η ανακοίνωση της επικείμενης απελευθέρωσής του εμφανίζεται ως νίκη. Δική του νίκη. «Πιστεύω ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα (...) περιλαμβανομένων των σορών των νεκρών», δήλωσε.Και έπειτα δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και, πρωτοφανές για αμερικανό πρόεδρο, αναδημοσίευσε τη δήλωση της Χαμάς, μίας οργάνωσης που η Ουάσινγκτον θεωρεί τρομοκρατική.Στο μήνυμα του Τραμπ δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί καθολικά το σχέδιό του, λες και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση σκάλωσε σε λεπτομέρειες. Γιατί το βασικό ήταν να πιεσθούν το Ισραήλ, η Χαμάς και οι μεσολαβητές να κλείσουν γρήγορα - γρήγορα τη συμφωνία.«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου σύμφωνα με το Axios...«Συμφωνούσε με αυτό, πρέπει να συμφωνήσει με το άλλο. Δεν έχεις επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνείς».