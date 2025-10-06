Μετανάστης πέταξε από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Μετανάστης πέταξε από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να βρουν που προσγειώθηκε ενώ δεν γνωρίζουν κάτι για την ταυτότητά του

Μετανάστης πέταξε από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Δείτε βίντεο
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς επιστράτευσε μετανάστης για να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία και έτσι να αποφύγει τον φράχτη ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει καθαρά τον νεαρό άνδρα να πετά με άνεση πάνω από τον φράχτη.

Φαίνεται να πέταξε από το όρος Τζεμπέλ Μούσα στο Μαρόκο και προσγειώθηκε στην περιοχή Σίντι Ιμπραΐμ της Θέουτα, σε ισπανικό έδαφος.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να βλέπουν από τις κάμερες. Όταν μάλιστα έφτασαν στο σημείο βρήκαν μόνο το αλεξίπτωτο σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.

Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη προσπάθεια διέλευσης των συνόρων ανάμεσα σε Μαρόκο και Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Οι ισπανικές Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τον μετανάστη. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πάντως ότι ήταν νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών που προγραμμάτισε την πτήση ώστε να συμπέσει χρονικά με την τακτική μεταφορά μεταναστών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία.


18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης