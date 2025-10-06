Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Μετανάστης πέταξε από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να βρουν που προσγειώθηκε ενώ δεν γνωρίζουν κάτι για την ταυτότητά του
Ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς επιστράτευσε μετανάστης για να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία και έτσι να αποφύγει τον φράχτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει καθαρά τον νεαρό άνδρα να πετά με άνεση πάνω από τον φράχτη.
Φαίνεται να πέταξε από το όρος Τζεμπέλ Μούσα στο Μαρόκο και προσγειώθηκε στην περιοχή Σίντι Ιμπραΐμ της Θέουτα, σε ισπανικό έδαφος.
Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να βλέπουν από τις κάμερες. Όταν μάλιστα έφτασαν στο σημείο βρήκαν μόνο το αλεξίπτωτο σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.
Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη προσπάθεια διέλευσης των συνόρων ανάμεσα σε Μαρόκο και Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Οι ισπανικές Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τον μετανάστη. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πάντως ότι ήταν νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών που προγραμμάτισε την πτήση ώστε να συμπέσει χρονικά με την τακτική μεταφορά μεταναστών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία.
Un subsahariano cruza desde Marruecos a Ceuta en parapente: es el primer caso de este tipo. Además, las llegadas a nado o saltando la valla son diarias. El CETI está saturado, mientras el Gobierno sigue enviando grupos de inmigrantes a la península. pic.twitter.com/2T0w6RLVHG— Invadidos (@invadidos_com) October 5, 2025
