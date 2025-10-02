Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι αυξάνει το κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος μετά την επίθεση στο Τσερνόμπιλ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει πως περισσότερα από 20 drones συμμετείχαν σε επιδρομή εναντίον της πόλης Σλαβούτιτς, εξαιτίας της οποία διεκόπη για τρεις ώρες η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό