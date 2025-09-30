Eπίθεση της Ρωσίας με drones στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

H επίθεση είχε στόχο το κέντρο της βιομηχανικής πόλης σε μία ώρα που ο κόσμος βρίσκονταν στη δουλειά του και τα παιδιά στα σχολεία, αναφέρουν οι Ουκρανοί - Μόνο μέσω ενωμένης και ισχυρής δράσης μπορούν να ηττηθούν αυτοί οι τρομοκράτες, λέει ο Ζελένσκι