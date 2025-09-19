Ρούμπιο και Λαβρόφ θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ
Ρούμπιο και Λαβρόφ θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ
Την είδηση αποκάλυψε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, λέγοντας πως δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ατζέντα
Συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα έχουν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ για να συζητήσουν διμερή και πολυμερή ζητήματα, σύμφωνα με τον μόνιμο εκπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.
«Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις λεπτομέρειες (της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο στον ΟΗΕ) ακόμα, επειδή δεν υπάρχουν. Είναι σαφές ότι θα συζητήσουν ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, τόσο διμερών όσο και πολυμερών. Δεν υπάρχει ακόμη ατζέντα, αλλά μια τέτοια συνάντηση έχει προγραμματιστεί», ανέφερε ο διπλωμάτης στο Telegram.
Νωρίτερα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί να διατηρήσει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαφόρων καναλιών και θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό. Επιπλέον, ο Ρώσος υπουργός πρότεινε οι χώρες να έχουν επιπλέον επαφές σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα.
Η 80η ετήσια σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ άνοιξε στις 9 Σεπτεμβρίου. Η γενική συζήτηση υψηλού επιπέδου θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου και ξανά στις 29 Σεπτεμβρίου.
