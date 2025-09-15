Πανικός στο Παρίσι για λίγο... δωρεάν τηγανιτό κοτόπουλο - Αστυνομία παρενέβη σε εκδήλωση γνωστού influencer
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι

Πανικός στο Παρίσι για λίγο... δωρεάν τηγανιτό κοτόπουλο - Αστυνομία παρενέβη σε εκδήλωση γνωστού influencer

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για το δωρεάν φαγητό και με σπρωξίματα προσπαθούσε να αρπάξει μία μερίδα φαγητό

Πανικός στο Παρίσι για λίγο... δωρεάν τηγανιτό κοτόπουλο - Αστυνομία παρενέβη σε εκδήλωση γνωστού influencer
16 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός ελέγχου ξέφυγε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι που διοργάνωσε γνωστός influencer.

Ειδικότερα ο Φαρές Σαλβατόρε αποφάσισε να μοιράσει χίλιες μερίδες τηγανητό κοτόπουλο, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είχε υπολογίσει τον πανικό που προκλήθηκε από την τεράστια συμμετοχή.



Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για το δωρεάν φαγητό και με σπρωξίματα προσπαθούσε να αρπάξει μία μερίδα φαγητό.

Τα πράγματα δεν άργησαν να παρεκτραπούν και σύντομα στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία αναγκάστηκε να αποκλείσει την περιοχή και να διακόψει τη διανομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης