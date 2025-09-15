Πανικός στο Παρίσι για λίγο... δωρεάν τηγανιτό κοτόπουλο - Αστυνομία παρενέβη σε εκδήλωση γνωστού influencer

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Εκτός ελέγχου ξέφυγε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι που διοργάνωσε γνωστός influencer.
Ειδικότερα ο Φαρές Σαλβατόρε αποφάσισε να μοιράσει χίλιες μερίδες τηγανητό κοτόπουλο, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είχε υπολογίσει τον πανικό που προκλήθηκε από την τεράστια συμμετοχή.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για το δωρεάν φαγητό και με σπρωξίματα προσπαθούσε να αρπάξει μία μερίδα φαγητό.
Τα πράγματα δεν άργησαν να παρεκτραπούν και σύντομα στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία αναγκάστηκε να αποκλείσει την περιοχή και να διακόψει τη διανομή.
Free chicken giveaway sparks clashes in Paris— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025
Influencer Fares Salvatore decided to hand out a thousand portions of fried chicken, but the charity event quickly spiraled out of control.
The crowd that gathered for free food caused a stampede and mass unrest.
Police were… pic.twitter.com/JGUeIh876c
