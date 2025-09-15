Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Νέα πρόκληση από τους Bob Vylan με ύβρεις για τον Τσάρλι Κερκ - Γεωργιάδης: Σοκαριστικό το μίσος που έχουν κάποιοι
Το συγκρότημα πριν από λίγους μήνες είχε προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο με το «fuck the IDF» στη συναυλία τους στο φεστιβάλ Glastonbury
Σε νέα πρόκληση με στόχο αυτή τη φορά τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ προχώρησε το συγκρότημα Bob Vylan, το οποίο πριν από λίγους μήνες είχε προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο με το «fuck the IDF» στη συναυλία τους στο φεστιβάλ Glastonbury.
«Θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε ένα απόλυτο σκουπίδι γιατί αν λες προκλητικά πράγματα τότε θα σε χτυπήσουν» ξεκίνησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος συνεχίζοντας με το «αιωνία σου η μνήμη Τσάρλι Κερκ, με τους παριστάμενους θεατές να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.
Το βίντεο με όσα διαδραματίστηκαν σε συναυλία στην Ολλανδία προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε «είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους».
«Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται έτσι. Είναι σοκαριστικά άρρωστο όχι τόσο οι αηδίες που λέει αυτός, όσο η αντίδραση του κοινού από κάτω που γελάνε και χειροκροτούν. Ελπίζω πραγματικά ποτέ να μην έρθει στην Ελλάδα!» προσθέτει ο υπουργός Υγείας.
Είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους. Δείτε το βίντεο αυτού του Bobby Vylan. Αυτός υποτίθεται πολεμά τον ρατσισμό, βρίζει το Ισραήλ διότι «διαπράττει γενοκτονία», θέλει ελεύθερη… pic.twitter.com/BGBbEE1a4m— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025
