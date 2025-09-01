Δανία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Είχε στην κατοχή του περισσότερες από 6.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο - Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι αναζητούσε πλάνα από τον βιασμό που υπέστη ο ίδιος όταν ήταν ανήλικος αλλά η εξήγησή του δεν έπεισε τους δικαστές