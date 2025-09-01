Η ΕΕ θα αναπτύξει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά κατά των παρεμβολών μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν
Η ΕΕ θα αναπτύξει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά κατά των παρεμβολών μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν
Για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.
«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές Αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία» δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.
