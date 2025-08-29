Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Καρτέλ στο Μεξικό «ξεκλήρισαν» TikToker και την οικογένειά της - Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο των εκτελεστών
Η άγρια δολοφονία της τετραμελούς οικογένειας φαίνεται ότι συνδέεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του πατέρα
Νεκρή μέσα σε ημιφορτηγό βρέθηκε Μεξικανή influencer μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά τους, μια άγρια δολοφονία που παραμένει ανεξιχνίαστη.
Θύματα είναι η 32χρονη Εσμεράλντα Φερέρ Γκαριμπάι, ο 36χρονος σύζυγός της, ο 13χρονος γιος και η 7χρονη κόρη τους.
Τα πτώματα βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Γκουανταλαχάρα, αλλά μόλις χθες έγινε γνωστή η ταυτότητά τους, αναφέρει η Sun. Η οικογένεια πρόσφατα είχε μετακομίσει στην πόλη, για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί.
Ο σύζυγος της influencer εμπορευόταν οχήματα, αλλά και ντομάτες στο Μιτσοακάν, απ' όπου κατάγονταν.
Οι Αρχές θεωρούν ότι ο σύζυγος της Γκαριμπάι ήταν στόχος της δολοφονικής επίθεσης και δεν είχε προκαλέσει με τη δραστηριότητά της η TikToker.
Η έρευνα συνέδεσε το όχημα της οικογένειας με ένα συγκεκριμένο συνεργείο, όπου βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της δολοφονήθηκαν εκεί.
@esmeraldafg222
#troca #2025 #jeep #rubicon2025 #regalo #cumpleaños #December♬ Belika Mafiosa - El Komander
@esmeraldafg222
#lejos #de #ciudad #vamonos #❤️ #mazamitla #noviembre #amor #❤️ #tuyyo♬ Lejos De La Ciudad - Daniela Spalla
Δύο μέλη του συνεργείου συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία σε βάρος τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν έφευγαν από τον εισαγγελέα μια ένοπλη ομάδα απήγαγε τον έναν εργαζόμενο, αν και ο άλλος διέφυγε.
Η influencer είχε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και εκατοντάδες χιλιάδες like.
Μιλούσε για πολυτελείς διακοπές και ακριβά ρούχα, έδινε συμβουλές lifestyle και τραγουδούσε τα narcocorridos, κομμάτια που εκθειάζουν… τα καρτέλ.
