Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων επτά χωρών του ΝΑΤΟ σε συνομιλίες για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
NATO Πόλεμος στην Ουκρανία

Μια μικρή ομάδα των μελών της συμμαχίας συζητά για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Συνεχίζουν στην Ουάσινγκτον οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων στρατού μιας μικρής ομάδας χωρών τις συνομιλίες τους αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος δυτικής χώρας.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Η πηγή είπε στο Reuters ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, φιλοξενεί τις συνομιλίες στις οποίες συμμετέχουν οι ομόλογοί του από άλλες έξι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Δυτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα δεδομένου ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη. Όπως είπε, αναμένει ότι θα συγκληθούν και άλλες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών για να συζητηθούν οι επιλογές που εξετάζει η μικρότερη ομάδα.

Δεν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες, πρόσθεσε.

