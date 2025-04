«Η Αυτής Υψηλότητα»: Έτσι υπογράφει η Μέγκαν Μαρκλ σε ευχετήριες κάρτες, αν και είχε συμφωνήσει να μην χρησιμοποιεί τον όρο

Τον τίτλο «Αυτή Υψηλότης» (HRH - Her Royal Highness) χρησιμοποίησε η Μέγκαν Μαρκλ σε κάρτα που έστειλε ιδιωτικά μαζί με δώρο, δήλωσαν πηγές από το περιβάλλον της.Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια το 2020, συμφώνησαν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το HRH, αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τους τίτλους. Η συμφωνία δεν αφαίρεσε τον τίτλο, αλλά περιόρισε τον τρόπο χρήσης του, σημειώνει το BBC Ένα βίντεο που συνόδευε podcast δείχνει ένα καλάθι δώρων για την Αμερικανίδα επιχειρηματία καλλυντικών Τζέιμι Λίμα. Στο καλάθι υπήρχε μια κάρτα που γράφει: «Με τις ευχές της Αυτού Υψηλότητας της Δούκισσας του Σάσεξ».Πηγές κοντά στο ζευγάρι, που ζει πλέον στην Καλιφόρνια,Όπως ακόμη διευκρινίζουν, το ζευγάρι δεν χρησιμοποιεί το HRH σε εμπορικές ή δημόσιες εκδηλώσεις. Αυτή ήταν μόνο ιδιωτική χρήση του τίτλου και αφορούσε ένα δώρο που δόθηκε εδώ και πάνω από ένα χρόνο.Αυτή η διάκριση θα σήμαινε ότι το HRH δεν χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των μαρμελάδων και των προϊόντων διατροφής της σειράς As Ever της Meghan ή της σειράς μαγειρικής από τη Μαρκλ που μεταδίδεται στο Netflix.