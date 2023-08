Τρόμος στις ΗΠΑ από τον τυφώνα Ιντάλια - Έφτασε στη Φλόριντα με 205 χλμ/ώρα, συγκλονιστικά βίντεο

#ABCMundo | Idalia, que tocó tierra en la costa noroeste de Florida, inició ya su camino potencialmente dañino hacia la costa este de Estados Unidos.



🔸Los meteorólogos y las autoridades advirtieron a los habitantes a que no bajen la guardia porque va a seguir todavía siendo un… pic.twitter.com/JjiDYwqMJD — ABC Digital (@ABCDigital) August 30, 2023

As Hurricane Idalia makes landfall, do not go outside if you are in the path of the storm. If it is calm outside, you may be in the eye wall and conditions can deteriorate rapidly. pic.twitter.com/2TrIi2yXSQ — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 30, 2023

The past visible + IR Sandwich imagery, starting on Sunday, shows the formation of #Idalia and it’s explosive development once it emerged into the Gulf of Mexico and up until landfall. 🌀#tropics #FLwx pic.twitter.com/rC22QW88Ez — denyswx⚡️ (@denyswx) August 30, 2023

10 AM EDT Hurricane #Idalia Update: Damaging winds spreading into southern Georgia. pic.twitter.com/SNzWRQolZo — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023

Μέχρι χθες το βράδυ είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης σε τουλάχιστον 28 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα., όπως αναφέρει το BBC.Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, προειδοποίησε για καταστροφικές επιπτώσεις από την καταιγίδα, καθώς κάλεσε τους κατοίκους που δεν είχαν λάβει υπόψη τις εντολές εκκένωσης να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις άμεσα. Η ταχεία επιδείνωση των συνθηκών, είπε σε συνέντευξη Τύπου, θα καθιστούσε πολύ επικίνδυνη την ανταπόκριση των συνεργείων έκτακτης ανάγκης., είπε.το τμήμα της δυτικής πλευράς της Φλόριντα όπου το βόρειο τμήμα της χερσονήσου συναντά την περιοχή Panhandle, μια περιοχή όπου κυριαρχούν περισσότερο τα φυσικά καταφύγια και οι αγροτικές κοινότητες παρά οι πόλεις. Μια ώρα αργότερα είχε υποχωρήσει σε τυφώνα κατηγορίας 2.Κανένας μεγάλος τυφώνας, που κατατάσσεται στην κατηγορία 3 με ανέμους ταχύτητας 111 μίλια/ώρα ή υψηλότερη, δεν είχε πλήξει προηγουμένως το Big Bend της Φλόριντα, μια βαλτώδη ακτή, διανθισμένη με πηγές γλυκού νερού και ποτάμια, και ένα σύμπλεγμα μικρών παράκτιων νησιών που σχηματίζουν το Cedar Key, ένα ιστορικό ψαροχώρι που καταστράφηκε το 1896 από το κύμα καταιγίδας ενός τυφώνα.Είναι επίσης ο τρίτος τυφώνας που πλήττει άμεσα τη Φλόριντα μέσα σε 12 μήνες μετά τον Ίαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και τη Νικόλ τον Νοέμβριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ταλαχάσι έκανε λόγο για «πρωτοφανές γεγονός».«Ο βασικός δολοφόνος σε όλες αυτές τις καταιγίδες είναι το νερό», υπογράμμισε η Ντιάν Κρίσγουελ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA). Στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι «σε συνεχή επικοινωνία» με τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις για τις προετοιμασίες για τον τυφώνα.Παράλληλα ο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας. Η FEMA ήδη προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις του Ιντάλια αναπτύσσοντας ήδη προσωπικό στη Φλόριντα, εξήγησε ο Λευκός Οίκος. «Μίλησα με τον κυβερνήτη χθες το βράδυ, έχουμε αρχίσει να προσφέρουμε όλα όσα ενδέχεται να χρειαστούν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.Στην τελευταία του ενημέρωση το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων δήλωσε ότι η Ιντάλια εξακολουθεί να είναι τυφώνας κατηγορίας 2, με καταστροφικούς ανέμους που εξαπλώνονται στη νότια Τζόρτζια. Οι ταχύτητες των ανέμων είναι κοντά στα 105 μίλια/ώρα με υψηλότερες ριπές.Αξιωματούχοι τόνισαν ότι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο που θα συνοδεύει τον τυφώνα είναι τα τεράστια κύματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν πλημμύρες στις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Σχετικές προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε πολλές παράκτιες περιοχές, καθώς αναμένεται ότι α κύματα θα φτάσουν τα 3,7 με 4,9 μέτρα ύψος.Πρόκειται για τον τέταρτο ισχυρό τυφώνα που πλήττει τη Φλόριντα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά την Ίρμα το 2017, τον Μάικλ το 2018 και τον Ιαν, που έφτασε στην κατηγορία 5, τον Σεπτέμβριο. Λόγω του Ίαν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 150 άνθρωποι στη νοτιοδυτική Φλόριντα, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η ένταση των καταιγίδων θα αυξάνεται καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.Την ίδια ώρα, ορισμένοι δείχνουν απτόητοι και εφορμούν στους πλημμυρισμένους δρόμους με ό,τι διαθέτουν προκειμένου να ζήσουν την χαριτωμένη πλευρά του φαινομένου αφού εκεί που περπατούσαν τώρα επιπλέουν.