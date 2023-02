Το μήνυμα Ζελένσκι για την πρώτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή: «Θα νικήσουμε τους πάντες!»

24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги! —— On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but a blue and yellow flag. Not fleeing, but facing. Facing the enemy. Resistance and struggle. It was a year of pain, sorrow, faith and unity. And this is a year of our invincibility. We know that this will be the year of our victory!