UNICEF: Στην Αϊτή, οι επιθέσεις ενόπλων εναντίον σχολείων πολλαπλασιάζονται

Les actes de violence armée contre les écoles en Haïti se sont multipliés par neuf en un an.



En janvier, les enfants ont perdu en moyenne un jour et demi d'école par semaine, avertit l'UNICEF.

