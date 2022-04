Προπαγάνδα ή ανατροπή με την έγκυο-«σύμβολο»; Τι λέει τώρα για τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο της Μαριούπολης

Το ματωμένο πρόσωπο της εγκύου που με φουσκωμένη κοιλιά αναζητούσε καταφύγιο στο μαιευτήριο της Μαριούπολης μετά την ρωσική επίθεση είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας παγκόσμια οργή.



Η 19χρονη Marianna Vishegirskaya έγινε γνωστή ως η έγκυος της Μαριούπολης που λίγες ώρες μετά την επίθεση γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μάλιστα, η ρωσική πρεσβεία στην Βρετανία είχε κατηγορήσει την 19χρονη ότι είναι ηθοποιός και τα σημάδια από τον τραυματισμό της οφείλονται σε μακιγιάζ.

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.



There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy