Ocean Viking: Διέσωσε 129 μετανάστες στη Μεσόγειο το Σαββατοκύριακο - Δείτε βίντεο

This morning, 2 persons rescued this weekend were medically evacuated from #OceanViking by the Italian coastguard with 4 family members. They both had chronic conditions and needed urgent onshore medical care.



123 survivors remain onboard. The youngest is less than 30 days old. pic.twitter.com/Toelws8Zj4 — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 20, 2021

Tonight #OceanViking rescued 58 people from a wooden boat in distress in the Maltese Search & Rescue Region. The boat was first assisted by #Nadir sailboat.



According to first testimonies, they departed from Libya two days ago.



Teams onboard are now caring for 116 survivors. pic.twitter.com/2KBS10a5Sh — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 19, 2021

Last night, the #OceanViking conducted a fourth rescue: 13 people were lost and drifting in the Maltese SAR region.



A man was found in a very weak state, lying on the deck of the wooden boat. He had to be evacuated on a stretcher.



We are now caring for 129 persons onboard. pic.twitter.com/F8tkf1vpmN — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 20, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το, το σκάφος της SOS Méditerranée, διέσωσε και επιβίβασε 129στα ανοικτά τηςκατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση.Δύο από τους διασωθέντες χρειάστηκαν ιατρική διακομιδή χθες Δευτέρα το πρωί, που έγινε «από την ιταλική ακτοφυλακή», η οποία παρέλαβε επίσης «τέσσερα μέλη των οικογενειών τους», καθώς επρόκειτο για ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν «από χρόνιες ασθένειες και έχουν ανάγκη επείγουσες ιατρικές φροντίδες», διευκρίνισε η Μεσόγειος SOS.Οι υπόλοιποι «123 διασωθέντες βρίσκονται ακόμη πάνω στο Ocean Viking» και ο νεότερος εξ αυτών «είναι ηλικίας μικρότερης του ενός μήνα», πρόσθεσε η ΜΚΟ.Η πρώτη επιχείρηση, το Σάββατο το μεσημέρι, επέτρεψε ναπου επέβαιναν σε «ξύλινο πλεούμενο το οποίο διέτρεχε κίνδυνο στα διεθνή ύδατα» στα ανοικτά των λιβυκών ακτών, ανέφερε η Μεσόγειος SOS, η έδρα της οποίας είναι η Μασαλία, στη νότια Γαλλία.Το πρωί της επομένης, το Ocean Viking διέσωσεστα ανοικτά της Λιβύης.Κατόπιν, το βράδυ της Κυριακής και τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, το πλοίο προχώρησε σε, αυτή τη φορά «στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Μάλτας», πρόσθεσε η Μεσόγειος SOS.Αρχικά, το Ocean Viking διέσωσεπροτού περισυλλέξει στην 4η επιχείρηση κατά σειρά 13 ανθρώπους που είχαν «χαθεί», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.Κατά δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, τουλάχιστονστη Μεσόγειο από την αρχή της χρονιάς προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη.