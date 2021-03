Σουέζ: Έχουμε κάνει το 87% της δουλειάς για να ρυμουλκήσουμε το Ever Given, λένε οι Αιγύπτιοι

με τις αιγυπτιακές αρχές που είναι αρμόδιες για το κανάλι, έχει επιτευχθεί το 87% του στόχου τους, προκειμένου να ξεκολλήσει το σκάφος από την άμμο.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της αιγυπτιακής «Al Αhram», o επικεφαλής της αιγυπτιακής Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) Οσάμα Ράμπι, δήλωσε τo πρωί της Παρασκευής ότι οι εργασίες βυθοκόρησης γύρω από το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων που έχει ακινητοποιηθεί μπλοκάροντας το πέρασμα της θαλάσσιας οδού, είχαν φθάσει «στο 87% του στόχου».

Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα, έχουν απομακρυνθεί περίπου 17 χιλιάδες κυβικά μέτρα άμμου από το τόξο του σκάφους, τόνισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εργασίες βυθοκόρησης ξεκίνησαν αρχικά σε βάθος μισού μέτρου και ήδη έχουν φθάσει σε βάθος 15 μέτρων.

πλοίο, το οποίο έχει οριστεί στα 10 μέτρα. Ο Οσάμα Ράμπι τόνισε επίσης ότι τηρήθηκαν πλήρως τα πρότυπα ασφαλείας πλοήγησης διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση από το πλησιέστερο επιτρεπόμενο σημείο προς το, το οποίο έχει οριστεί στα 10 μέτρα.

«Τα ρυμουλκά "SCA Baraka 1" και "Ezzat Adel" θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ρυμούλκησης μετά την ολοκλήρωση του στόχου σε ό,τι αφορά την επιχείρηση βυθοκόρησης», υπογράμμισε.





Το μεγαλύτερο ναυτικό μποτιλιάρισμα στην ιστορία έχει προκαλέσει το «σφηνωμένο» τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «» στηνΩστόσο, σύμφωναΗ επιχείρηση βυθοκόρησης, η οποία πραγματοποιείται σε συντονισμό με την ολλανδική εταιρεία «Smit Salvage», στοχεύει στην απομάκρυνση έως και 20.000 κυβικών μέτρων άμμου γύρω από τη γάστρα του σκάφους, προκειμένου το πλοίο να φθάσει σε επίπεδο βάθους 12 έως 16 μέτρων έτσι ώστε να μπορεί να επιπλεύσει.Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σύμβουλος του Αιγύπτιου προέδρουδήλωσε ότι σε 72 ώρες μπορεί να είναι ελεύθερο το πέρασμα στηΩς πρώην επικεφαλής της Αρχής για την Διώρυγα του Σουέζ, ουποστηρίζει ότι έχει ήδη δει πολλές επιχειρήσεις διάσωσης.«Ξέρω κάθε εκατοστό της διώρυγας. Η θαλάσσια οδός θα ανοίξει εντός 48 έως 72 ωρών το πολύ», υποστήριξε.Tην ίδια ώρα, η ιαπωνική εφημερίδα «», επικαλούμενη την γιαπωνέζικη πλοιοκτήτρια εταιρεία του Εver Given,, γράφει σήμερα ότι το πλοίο, μήκους 400 μέτρων, θα μπορούσε να αποκολληθεί ακόμη και «αύριο το βράδυ, ώρα Ιαπωνίας».Πάντως, οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία από το «έμφραγμα» στην Διώρυγα του Σουέζ από την περασμένη Τρίτη ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως.Σύμφωνα με το CNN,Οι ειδικοί ανησυχούν ότι, εάν το πλοίο δεν απελευθερωθεί σύντομα, θα μπορούσε να επηρεαστεί η αγορά πετρελαίου, οι τιμές μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων και κατ' επέκταση, το κόστος των καθημερινών αγαθών.Στην ζωτικής σημασίας διώρυγα όπου παραμένουν εγκλωβισμένα εμπορεύματα αξίας άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στις δύο πλευρές, επτά τάνκερ που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο άλλαξαν σήμερα δρομολόγιο.Τρία από αυτά τα δεξαμενόπλοια ακολουθούν πλέον την μακρύτερη οδό γύρω από την Αφρική, μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείαςΤο τεράστιο πλοίο Ever Given, καθώς -σύμφωνα με την εκδοχή που έχει παρουσιάσει η πλοικτήτρια εταιρεία- αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους που το έκαναν να γυρίσει διαγώνια και να κλείσει από άκρη σε άκρη το σημείο.Το πλοίο έχει μήκος 400 μέτρα και πλάτος 59, ενώ ζυγίζει 224.000 τόνους. Επιπλέον, μεταφέρει 20.000 κοντέινερ με τη ρυμούλκησή του να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.Σύμφωνα με υπολογισμούς φορέων της ναυσιπλοΐας,Η Διώρυγα του Σουέζ είναι κομβικό πέρασμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που παραθέτει το BBC, μέσω αυτής διακινούνται αγαθά αξίας περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων την μέρα προς τα ανατολικά και 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα προς τα δυτικά.Το, με σημαία Παναμά, έχει μήκος όσο τέσσερα γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου (περίπου 8 φορές μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων) και είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.Ανήκει στην ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία «Shoei Kisen KK», η οποία σε δελτίο Τύπου, ζήτησε συγγνώμη από άλλα σκάφη που παραμένουν κολλημένα.Η εταιρεία δήλωσε στο CNN πως υποθέτει ότι θα απαιτηθούν αποζημιώσεις για το περιστατικό, αλλά το κύριο μέλημά της τώρα είναι ηΑπό την πλευρά της, η πολυεθνική ναυτιλιακή εταιρεία «Μaersk» ανακοίνωσε ότι εξετάζει όλες τις εναλλακτικές λύσεις για τα εννέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είναι ακινητοποιημένα στο κανάλι.«Όλοι καταστρώνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης καθώς μιλάμε», υποστήριξε ο, επικεφαλής αναλυτής ναυτιλίας της BIMCO, σύμφωνα με το CNN.Οι αρχές στην Αίγυπτο συνεχίσουν να συνεργάζονται με ειδικές ομάδες διάσωσης από όλο τον κόσμο για να απελευθερώσουν το «Ever Given», το οποίο προσάραξε στο νότιο τμήμα του καναλιού την Τρίτη, όταν έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με τον, διευθύνοντα σύμβουλο της Boskalis, μιας εξειδικευμένης εταιρείας βυθοκόρησης που έχει στείλει ειδικευμένους εργάτες στο σημείο.Την ίδια ώρα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ο μεγάλος διεθνής αντίπαλος της πολυεθνικής ναυτιλιακής εταιρείας Maesk,, σκέφτεται να στείλει αποστολή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, στο νότιο άκρο της Αφρικής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη χωρίς ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις.Από την πλευρά της, η, αναλύτρια πληροφοριών για την αλυσίδα εφοδιασμού για την Everstream Analytics, δήλωσε ότι το μπλοκάρισμα «θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την υπερβολική συμφόρηση στα ευρωπαϊκά λιμάνια εάν τα πλοία έφταναν ταυτόχρονα».