Μέγκαν Μαρκλ: Γιατί τα βρετανικά ταμπλόιντ λατρεύουν να τη μισούν

Αν ο στόχος τωνμε την συνέντευξη που έδωσαν στηνήταν να κλείσουν τις πληγές του παρελθόντος, καταγράφοντας τη δική τους αλήθεια, για να αφοσιωθούν, από εδώ και πέρα, στη νέα τους ζωή στην Αμερική, τότε δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μεγαλύτερο λάθος. Όλα πήγαν στραβά.Τέταρτη ημέρα μετά την συνέντευξη και στη Βρετανία επικρατεί επικοινωνιακή κόλαση… Ο παραιτήθηκε από το ITV, έπειτα από τα σχόλια που έκανε στον αέρα για τηνκαι τη συνέντευξή της στην Όπρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών Δημοσιογράφων παραιτήθηκε από την θέση του στο συλλογικό όργανο μετά τις κατηγορίες Μέγκαν και Χάρι για ρατσισμό του βρετανικού τύπου.Αποκαλύφθηκε, επίσης, ότι η Μέγκαν έστειλε επιστολή επίσημης διαμαρτυρίας στο κανάλι που συνετέλεσε στην απομάκρυνση Μόργκαν. Στα βρετανικά σόσιαλ μίντια έχουν οργανωθεί τρεις διαφορετικές καμπάνιες συλλογής υπογραφών -με 70.000 ως τώρα να έχουν υπογράψει- για να επιστρέψει ο Πιρς Μόργκαν στη θέση του.Από την άλλη πλευρά, η Ένωση Ανεξάρτητων συνεργατών του ITV ξαναφέρνει στο προσκήνιο την -προ μηνός- καταγγελία 1.200 στελεχών της τηλεόρασης που κατηγορούν για μπούλιγκ τον Μόργκαν, με στόχο να σιγουρέψουν ότι πήρε οριστικά πόδι… Ο ίδιος δε ο Μόργκαν εμφανίζεται σε όλα τα κανάλια, διαβάζει τσιτάτα του Τσόρτσιλ και κηρύττει τον ανένδοτο κατά της Μέγκαν…Ας γνωρίσουμε κατ΄αρχάς την παρέα των σκληρών ταμπλόιντς. Είναι οι Daily Mail, The Mirror, The Sun, Express και Daily Star. Και τα γραφεία τους βρίσκονται στην Φλιτ Στριτ του Λονδίνου. Μέχρι πρότινος ήταν στην παρέα και η News of the World του Μέρντοχ, η οποία όμως έβαλε λουκέτο το 2013 εν μέσω σκανδάλου για χιλιάδες τηλεφωνικές υποκλοπές που οδήγησε στη φυλακή πάνω από 10 αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους.Η υπόθεση, που είχε συνταράξει την Βρετανία, ήταν και σημείο καμπής για να μπει ένα όριο στον τρόπο δράσης των ταμπλόιντ. Μετά από εκείνη την ημέρα, κόπηκαν πολλές «αμφιλεγόμενες» συμπεριφορές, όπως οι τηλεφωνικές υποκλοπές, οι έφοδοι στα σπίτια για να κλέψουν φωτογραφίες και πολλά ακόμη.Για να πάρουμε μια γεύση και επειδή πολύ συνέκριναν την Μέγκαν Μάρκλ με την, την ημέρα που ο Εδουάρδος Η΄ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον θρόνο της Βρετανίας για να παντρευτεί την Αμερικανίδα, δημοσιογράφοι της Express ήταν έξω από το σπίτι που είχε νοικιάσει η Σίμπσον στο Regent Park και πετούσαν πέτρες και τούβλα στο παράθυρό της…Για να μην θυμίσουμε τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ουάλις ήταν ανάμεσα σε άλλα… νυμφομανής, λεσβία, κατάσκοπος των ναζί, που είχε μυηθεί σε σεξουαλικά βίτσια σε μπουρδέλα της Σαγκάης και ερμαφρόδιτη.Στην δεκαετία του ’80 τα βρετανικά ταμπλόιντ ήταν η περίφημη «». Απάξ και σε έπιαναν στο στόμα τους ήσουν τελειωμένος. Κυνηγούσαν το θύμα τους μέχρι να το ξεσκίσουν τελείως. Ακόμα και σήμερα αντλούν τη δύναμή τους στα πόσα κεφάλια «έκοψαν», πόσους σελέμπριτι ή και πολιτικούς κυνήγησαν την χρονιά που πέρασε. Στην κορυφή της αγέλης βρίσκεται η. Ένας από τους βασικούς αρθρογράφους και αρχισυντάκτες της είναι ο Πιρς Μόργκαν, που είχε γλυτώσει στο παρά πέντε την φυλακή με τους υπόλοιπους της News of the World.Σε αντίθεση με τα αμερικανικά ταμπλόιντ, όπως για παράδειγμα το National Enquirer, που γράφουν συνεχώς ανόητα ψέματα και ευφάνταστες ιστορίες, τα βρετανικά δεν βασίζονται στην ψεύτικη είδηση, αλλά στα βιτριολικά τους σχόλια και στις αθέμιτες πρακτικές για να βγάλουν την είδηση. Δεν διστάζουν να εξαγοράσουν, να εκβιάσουν, να κλέψουν, να εξαπατήσουν προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους.Όλες οι γυναίκες που έχουν μπει στη βασιλική Οικογένεια έχουν κακοπεράσει στα πρωτοσέλιδα τους. Είναι σαν μια μορφή «τελετουργικού μύησης». Η Κέιτ Μίντλετον είχε ακούσει τα εξ αμάξης για την μικροαστική της καταγωγή. Σήμερα, μπορεί να στάζουν μέλι για την δούκισα του Κέιμπριτζ αλλά τα σχόλια για την μητέρα της, πρώην αεροσυνοδό και τον έμπορο πατέρα της, έδιναν και έπαιρναν.Η στάση των ταμπλόιντ απέναντι στην Βασιλική οικογένεια μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: «Σας πληρώνουμε από τον δημόσιο κορβανά, είστε του χεριού μας, σας κάνουμε ό,τι θέλουμε», «Και εσείς βασιλικές νύφες αν θέλετε να σας εξυμνούμε, εμείς πρώτοι θα φωτογραφίσουμε το μωρό σας και εσείς θα χάσετε αμέσως τα κιλά της εγκυμοσύνης, αλλιώς θα γράφουμε κάθε μέρα πόσο χοντρές είστε». Η Κέιτ το σεβάστηκε και την λατρεύουν. Η Μέγκαν αποφάσισε να τους κοντράρει και την πάτησε.Όταν το 2017 μπαίνει στο προσκήνιο η Μέγκαν, μια Αμερικανίδα, χωρισμένη, μιγάδα, από διαλυμένη μικροαστική οικογένεια και μέτρια ηθοποιός… it’s party time για τα βρετανικά ταμπλόιντ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στην τύχη τους! Να του έλεγαν του Χάρι «αυτή θέλουμε να πάρεις για να την πιάσουμε στο στόμα μας και να την ξεσκίσουμε» δεν θα είχε πάει καλύτερα! Εκείνο το βράδυ που έγινε γνωστό ότι σοβάρεψε η σχέση Χάρι και Μέγκαν, στη Fleet Street -όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα γραφεία του βρετανικού Τύπου- η σαμπάνια έρρεε άφθονη.H πρώτη κίνηση που έκανε η Daily Mail ήταν να ξεσκονίσει το παρελθόν της Μέγκαν και να βρει τον πιο αδύναμο κρίκο. Και τον βρήκε. Ήταν ο πατέρας της: αλκοολικός και παρατημένος μικροαστός, πρώην υπεύθυνος φωτισμού σε στούντιο του Χόλιγουντ που κατοικούσε στο Μεξικό. Τον πλησίασε, τον πλήρωσε, τον εξαγόρασε και έστησε μια φωτογράφηση την οποία έσκασε στη δημοσιότητα μια εβδομάδα πριν τον γάμο. Όσο περισσότερο δράμα, τόσο το καλύτερο. Η Μέγκαν δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Απίστευτη ψυχρολουσία.Την εικόνα της αριβίστριας που παντρεύεται μέλος της βασιλικής οικογένειας για να ανέβει κοινωνικά πρώτη την βάζει στο τραπέζι η Τζερμίν Γκριρ, φεμινίστρια, ιστορικός -ακαδημαϊκός και φανατική αντιβασιλική σε συνέντευξή της στο «60 minutes Australia». Σκιαγραφεί την Μάρκλ σαν ένα φτωχοκόριτσο που βρήκε την ευκαιρία της ζωής και θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει.Η αλήθεια, όμως, είναι πως η οικογένεια της Μέγκαν είναι μεσοαστική. Ο πατέρας της είναι υπεύθυνος φωτισμού στο Χόλιγουντ, βραβευμένος με Έμι, η μητέρα της κοινωνική λειτουργός και η ίδια έχει σπουδάσει σε ιδιωτικά σχολεία και Πανεπιστήμια. Και το ετήσιο εισόδημά της από το σίριαλ Suits πλέον ξεπερνά το μισό εκατομμύριο δολάρια. Το κακό όμως έχει γίνει. Η συνέντευξη γίνεται viral και καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα…Η ίδια η Μάρκλ δεν έχει κρύψει ποτέ ότι ο στόχος από μικρή ήταν να ξεχωρίσει και να ανέβει κοινωνικά όσο μπορεί. Αριβίστρια λοιπόν; Όχι, ακριβώς. Εδώ μπαίνει το ζήτημα διαφορετικής κουλτούρας σε ΗΠΑ και Βρετανία. Στην Αμερική δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από τη συνεχή αναζήτηση της επιτυχίας. Είναι η δομή της κοινωνίας που τρέφει το αμερικανικό όνειρο. Είναι μέσα στο μενταλιτέ και την κουλτούρα τους να μην αποτελεί ντροπή η κοινωνική άνοδος. Και όσο πιο χαμηλά έχουν ξεκινήσει, τόσο μεγαλύτερη υπερηφάνεια έχουν για αυτό που κατόρθωσαν.Αντίθετα η Βρετανία είναι βαθιά συντηρητική, με αριστοκρατία αίματος, μια κοινωνία των κλειστών κλαμπ και με έναν σνομπισμό απέναντι στο new money και τους social climbers. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα οι Eatonians -οι αριστοκράτες που σπούδασαν στο Eaton - έχουν δική τους γλώσσα και κώδικες επικοινωνίας αλλά και τις κατάλληλες λέξεις για να «στολίζουν» τους newbies. Στην Βρετανία μπορείς να αναγνωρίσεις τα μέλη της ανώτατης τάξης από την προφορά τους και μόνο. Ήταν δεδομένο λοιπόν αυτά για τα οποία η Μέγκαν αισθάνεται υπερήφανη που τα κατέκτησε, να αντιμετωπίζονται με σνομπισμό από τα βρετανικά ταμπλόιντ.Σύμφωνα με τους ίδιους τους δημοσιογράφους των ταμπλόιντ η Μέγκαν έχασε το παιχνίδι απέναντί τους, όταν αντί να πάει με τα νερά τους και να τα «ταϊσει» με όσα της ζητούσαν για να τα ηρεμήσει, επέλεξε να τα κοντράρει. Τότε, τελείωσαν το τεστ προσαρμογής και την «δάγκωσαν» όλα μαζί και λυσσαλέα. Και όσο η δούκισα του Σάσεξ επέλεγε την σύγκρουση, μέσα από τις μηνύσεις, κορυφώνοντας τον πόλεμο, τόσο τα ταμπλόιντ απασφάλιζαν.Τα ταμπλόιντ με την βασιλική οικογένεια έχουν από χρόνια διαμορφώσει μια σχέση εξάρτησης. Θεωρούν ότι είναι κομμάτι του μηχανισμού με δικά τους δικαιώματα, με δικά τους προνόμια και ρόλο για να παίξουν. Η Μέγκαν Μάρκλ με τον αμερικανικό αέρα της ανερχόμενης σταρ πίστεψε πως θα κερδίσει τις καρδιές των Βρετανών μέσω Instagram και Twitter, με ασπρόμαυρες καλλιτεχνικές φωτογραφίες και κοινωνικά τσιτάτα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε… πόλεμος μέχρι εσχάτων και τα κορμιά να σωριάζονται τριγύρω… Ας ελπίσουμε η σημερινή παρέμβαση της «γηραιάς κυρίας» να προσφέρει κλάδο ελιάς να ηρεμήσει την κατάσταση.