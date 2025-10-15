Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η Πρέβεζα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης
Μια ελληνική πόλη που δεν είναι ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στους 16 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν εντυπωσιάζει μόνο με τα νησιά και τις παραλίες της, αλλά και με τις γεύσεις της.
Η Πρέβεζα, χτισμένη ανάμεσα στον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος, κέρδισε επάξια μια θέση στη λίστα των καλύτερων γαστρονομικών προορισμών. Το European Best Destinations επέλεξε 16 πόλεις που υπόσχονται στους ταξιδιώτες αξέχαστες εμπειρίες γεύσης, από βραβευμένα εστιατόρια μέχρι παραδοσιακές ταβέρνες και street food.
Η Πρέβεζα, όπως σημειώνεται στην παρουσίαση του EBD, είναι ένας προορισμός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, κάτι που αποτυπώνεται και στην κουζίνα της. Οι τοπικές λιχουδιές αντικατοπτρίζουν τον πλούτο της γης και της θάλασσας της περιοχής. Τα πολυάριθμα ουζερί και μεζεδοπωλεία της πόλης σερβίρουν γαρίδες Αμβρακικού, σαρδέλες, κουτσομούρες, αυγοτάραχο Πρέβεζας, τοπικό ούζο και ηπειρώτικο τσίπουρο, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο αυθεντικές γεύσεις και αρώματα.
Στο αφιέρωμά του, το European Best Destinations γράφει:
«Η κουζίνα της Πρέβεζας, επηρεασμένη από την ιδιαιτερότητα της γης της, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, προσφέρει αμέτρητα πιάτα και συνδυασμούς γεύσεων. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα νόστιμα και ντόπια φρέσκα ψάρια. Δοκιμάστε το εξαιρετικό αυγοτάραχο Πρέβεζας με τη λεπτή, γλυκιά γεύση και το φίνο άρωμά του. Προτιμάτε κρέας; Το ντόπιο ζουμερό κρέας αποτελεί τη βάση κλασικών πιάτων. Τοπικά τυριά, μαριναρισμένα θαλασσινά και άφθονο ούζο σας περιμένουν επίσης στην Πρέβεζα».
Με αυτό το νέο διεθνές «παράσημο», η Πρέβεζα αναδεικνύεται όχι μόνο ως φυσικός και πολιτιστικός προορισμός, αλλά και ως ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς σταθμούς της Ευρώπης, που αξίζει να ανακαλύψει κάθε επισκέπτης.
2. Πρέβεζα, Ελλάδα
3. Ρώμη, Ιταλία
4. Πόρτο & Κοιλάδα Douro, Πορτογαλία
5. Cavtat, Κροατία
6. Παρίσι, Γαλλία
7. Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία
8. Βρυξέλλες, Βέλγιο
9. Κοπεγχάγη, Δανία
10. Monte Isola, Ιταλία
11. Ίστρια, Κροατία
12. Βενετία, Ιταλία
13. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
14. Σορέντο, Ιταλία
15. Αλγκάρβε, Πορτογαλία
16. Βιέννη, Αυστρία
