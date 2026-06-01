«Φωνή απ’ τη θάλασσα»: Ταξίδι στον καμβά Ελλήνων ζωγράφων

Η σαγήνη και η ηρεμία της θάλασσας την καθιστούν θέλγητρο για το βλέμμα και τα βαθύτατα που αποζητά η ψυχή. Τα «φάρμακά» της ποικίλα μεταξύ τους αλλά με γνώμονα τη δροσιά σε πνεύμα και σώμα, αφουγκράζεται τα θέλω και τις επιθυμίες μας. Και αν συνοπτικά αποτυπώνεται σε κάτι, είναι η ποίηση. «Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή – φωνή που μπαίνει μες στην καρδιά μας και την συγκινεί και την ευφραίνει». Το «τραγούδι τρυφερό» το οποίο «η θάλασσα μας ψάλλει» είναι «τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιηταί μεγάλοι, ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός» (από το ποίημα «Φωνή απ’ την θάλασσα», Κ.Π. Καβάφης).