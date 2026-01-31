Μαδαγασκάρη, το πανέμορφο νησί των λεμούριων και των μπαομπάμπ
Το τεράστιο «νησί της βανίλιας», με την παρθένα τροπική φύση, τις χρυσαφένιες παραλίες και τους διάφανους βυθούς.
Γνωρίστε το νησί του Ινδικού Ωκεανού με τις μαγευτικές παραλίες, τα εμβληματικά μπαομπάμπ, τους λεμούριους, τα δεκάδες εθνικά πάρκα και καταφύγια και την εξαιρετική κουζίνα που συνδυάζει επιρροές από την Ασία και την Αφρική.
Το τεράστιο «νησί της βανίλιας», με την παρθένα τροπική φύση, τις χρυσαφένιες παραλίες και τους διάφανους βυθούς, μοιάζει σαν να έχει αποκοπεί από την ανατολική πλευρά της Αφρικής -και όντως κάτι τέτοιο συνέβη πριν από περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό παγκοσμίως και φέρνει ως εκεί οικολόγους και φυσιολάτρες από όλο τον κόσμο είναι ότι χάρη στη γεωλογική του απομόνωση διατήρησε έναν τεράστιο αριθμό ενδημικών φυτών και ζώων -μάλιστα το 80% της χλωρίδας και της πανίδας του δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο! Αρκεί να πούμε ότι σήμερα η Μαδαγασκάρη διαθέτει 13 εθνικά πάρκα και περισσότερες από 40 προστατευόμενες περιοχές -ένα πυκνό δίκτυο οικολογικής προστασίας που την έχει φέρει στη διεθνή πρωτοπορία.
