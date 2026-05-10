John Balsdon: Το ταξίδι των 20.000 χιλιομέτρων που έγινε ρεκόρ και εσωτερική αποκάλυψη

Μας μίλησε σχεδόν αμέσως μόλις έσπασε το ρεκόρ. Με τη σκόνη της Αφρικής ακόμη πάνω του και την αδρεναλίνη να μην έχει προλάβει να καταλαγιάσει, ο John Balsdon βρισκόταν στο Ακρωτήριο Αγκούλιας της Νότιας Αφρικής, το νοτιότερο σημείο της ηπείρου, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο απαιτητικά οδικά ταξίδια στον κόσμο. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε καταγράψει μαζί με την ομάδα του ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ: 28 ημέρες και 8 ώρες για τη θρυλική διαδρομή Cape to Cape, ξεπερνώντας κατά πέντε ώρες το προηγούμενο ρεκόρ του 1984.

Το εγχείρημα ήταν τόσο ακραίο όσο ακούγεται. Περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα, 25 σύνορα, δύο ήπειροι, χωρίς αεροπορικά σκέλη, χωρίς υποστηρικτικά οχήματα, χωρίς «παρακάμψεις». Η διαδρομή ξεκίνησε από το Νόρντκαπ της Νορβηγίας, το βορειότερο σημείο της Ευρώπης, και διέσχισε μια αλληλουχία χωρών που μοιάζει σχεδόν απίστευτη σε έναν ενιαίο χάρτη: Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, και από εκεί, με πλοίο στο Μαρόκο, για να συνεχιστεί κατά μήκος της δυτικής Αφρικής – Μαυριτανία, Σενεγάλη, Γουινέα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα, Ναμίμπια – πριν καταλήξει στη Νότια Αφρική.



