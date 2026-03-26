Η Θεσσαλονίκη του ποιητή Νίκου Καββαδία
Αποτυπώνει την ομορφιά της πόλης με έναν ιδιαίτερο, θαλασσοκεντρικό τρόπο. Δεν έχει άλλωστε άδικα το προσωνύμιο ποιητής των θαλασσών.
Η σχέση του Νίκου Καββαδία με την Θεσσαλονίκη αν και πολύ στενή, δεν αναφέρεται σε πολλά από τα ποιήματά του, μοναχά σε δύο το «Θεσσαλονίκη» και το «Θεσσαλονίκη ΙΙ». Για τον ποιητή, η πόλη αυτή είναι «ιερή», απόλυτα συνδεδεμένη με την γυναικεία ερωτική παρουσία.
Δεν είναι ένας απλός τόπος, είναι η γειτνίαση με την θάλασσα που την κάνει αυτό που είναι. Ο ποιητής αγαπούσε πολύ την Θεσσαλονίκη, την περπατούσε, την εξερευνούσε στην παραλία, στα ντοκ του λιμανιού, εκεί γνώρισε φίλους ζωής και έρωτες. Η Καλαμαριώτισα που του έραβε πουκάμισα όπως γράφει ο ίδιος στην «Θεσσαλονίκη ΙΙ» είναι υπαρκτό πρόσωπο, όπως και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ποιήματα του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα