Στα 31 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα το 2025 – Οι κορυφαίες αγορές για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στα 31 εκατ. οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα το 2025 – Οι κορυφαίες αγορές για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στα χαρακτηριστικά της περυσινής χρονιάς η διεύρυνση της τουριστικής σεζόν.
Ο συνολικός αριθμός των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα το 2025 έφτασε τα 31 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,7 εκατ. (+5,9%) σε σχέση με το 2024 που είχαν καταγραφεί 29,3 εκατ. επιβάτες.
Αυτό αναφέρεται στη περιοδική μελέτη που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με τίτλο: «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2024-2025». Αναλυτικά, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 989 χιλ. επιβατών (+9%). Στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έφθασαν σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 249 χιλ. επιβατών (+10,2%).
Στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφηκαν 16,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 486 χιλ. (+3,1%). Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων αφορούν σε αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό, δηλαδή περιλαμβάνουν και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.
Αυτό αναφέρεται στη περιοδική μελέτη που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με τίτλο: «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2024-2025». Αναλυτικά, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 989 χιλ. επιβατών (+9%). Στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έφθασαν σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 249 χιλ. επιβατών (+10,2%).
Στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφηκαν 16,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 486 χιλ. (+3,1%). Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων αφορούν σε αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό, δηλαδή περιλαμβάνουν και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.
