Χριστούγεννα σε 5 χωριά της Στερεάς Ελλάδας - Προτάσεις για κοντινές και εορταστικές αποδράσεις

Αγόριανη

Πολύδροσος

Όσο τα Χριστούγεννα και το μαγικό σερί των εορτών πλησιάζουν, το ενδιαφέρον για σύντομες χειμερινές αποδράσεις ανεβαίνει θεαματικά.Και σε αυτό το σκηνικό, λίγοι προορισμοί μπορούν να συγκριθούν με τα ελληνικά ορεινά χωριά, με τους φιλόξενους ξενώνες, το γιορτινό φαγητό που στέκεται ισάξια με καλοδουλεμένες ευρωπαϊκές κουζίνες και τα μικρά ιστορικά και φυσικά σημεία που γεμίζουν την ημέρα με ουσιαστικές εμπειρίες.Παρακάτω, επιλέξαμε μερικά από τα γνωστά και αγαπημένα χωριά της Στερεάς Ελλάδας, τα οποία, από τις πλαγιές του Παρνασσού μέχρι τα ορεινά της Ευρυτανίας, συνεχίζουν να προσφέρουν ιδέες για αξέχαστες γιορτινές διακοπές.Γνωστή και ως Επτάλοφος, η Αγόριανη είναι ένα όμορφο χωριό στις πλαγιές του Παρνασσού. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από την Αράχωβα και προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού.Χτισμένη στη μέση ενός δάσους γεμάτου έλατα, σε τοπίο που ταιριάζει απόλυτα με τη μαγεία των Χριστουγέννων, και με έναν γάργαρο, βιαστικό καταρράκτη που χάνεται μέσα στη χειμωνιάτικη ομορφιά, η Αγόριανη θεωρείται ο Νο1 κλασικός προορισμός για last minute αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι χάνει τη δυναμική της στις μέρες των γιορτών, ιδιαίτερα για όσους αποφασίσουν μια χριστουγεννιάτικη εξόρμηση την τελευταία στιγμή.Πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού και σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του βουνού, η Πολύδροσος αποτελεί μια εξαιρετική χριστουγεννιάτικη επιλογή, με πολλές καλές προτάσεις για φαγητό και καφέ στην πλακόστρωτη κεντρική πλατεία, απέναντι ακριβώς από την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Αξίζει επίσης μια στάση στη γραφική Άνω Σουβάλα για παραδοσιακό φαγητό και αυθεντική αρχοντική διαμονή. Αν πάλι έχετε διάθεση για λίγο περπάτημα, πάντα με σύμμαχο τον καλό καιρό, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή προς το μνημείο της Παλαιοπαναγιάς, γνωστό και ως Μαυρομαντήλα, πολύ κοντά στις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού.