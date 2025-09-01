Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: 11 παραλίες που ξεδιπλώνουν την ομορφιά του
11 παραλίες στην ηπειρωτική Ελλάδα, με εύκολη πρόσβαση και κρυστάλλινα νερά
Το νότιο Πήλιο φημίζεται για την εκπληκτική ποικιλία των παραλιών του: από κοσμοπολίτικα θέρετρα με πλήρη τουριστική υποδομή μέχρι αγριόμορφες ακτές που παραμένουν σχεδόν άθικτες από τον χρόνο. Κάθε κόλπος αφηγείται τη δική του ιστορία: τα Ποτιστικά με τα εντυπωσιακά κύματα και το θρυλικό Climax, η αγριόμορφη Μελανή με τα βαθιά κυανά νερά, το κοσμοπολίτικο Χόρτο που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνες ανέσεις, το νησιώτικο Καστρί με θέα τη Σκιάθο.
Από τα κρυμμένα μυστικά όπως η Μουρτίτσα και το Μάρμαρο, μέχρι τα αυθεντικά ψαροχώρια σαν τον Κατηγιώργη και το Μικρό, η νότια ακτογραμμή του Πηλίου προσφέρει κάτι για κάθε είδος ταξιδιώτη. Εδώ, ανάμεσα σε ελαιώνες που φτάνουν ως τη θάλασσα και βράχους που καθρεφτίζονται σε κρυστάλλινα νερά, ανακαλύπτει κανείς γιατί το Πήλιο παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της ελληνικής υπαίθρου.
