Τα ρούχα που θα προστατέψουν τον σκύλο σας τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα
Ρούχα για σκύλους για τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα, που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ.
Όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, ακόμα και τα αγαπημένα μας σκυλάκια κρυώνουν – παρόλο που μερικά από αυτά διαθέτουν πλούσια γούνα.
Ειδικά οι μικρόσωμοι σκύλοι, οι ηλικιωμένοι σκύλοι και αυτοί με κοντό τρίχωμα είναι πιο ευάλωτοι στο κρύο και χρειάζονται επιπλέον προστασία. Είναι, λοιπόν, σχεδόν απαραίτητο να φοράνε ρούχα, ειδικά όταν βγαίνουν βόλτα.
Τα ρούχα για σκύλους δεν αποτελούν απλά ένα αξεσουάρ, αλλά είναιένα μέσο προστασίας, που βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματός τους. Γι’ αυτό, όταν επιλέγουμε ρούχα για τον σκύλο μας, είναι απαραίτητο να το κάνουμε σωστά.
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, στο ρουχαλάκι που θα αγοράσουμε, είναι να αγκαλιάζει το σώμα του πιο πιστού μας φίλου και όχι να το σφίγγει. Με αυτόν τον τρόπο θα κινείται με άνεση και δε θα αισθάνεται δυσφορία. Επίσης, είναι σημαντικό να μετρήσουμε την περίμετρο του στήθους και του λαιμού του σκύλου μας, ώστε να γνωρίζουμε ποιο μέγεθος είναι το ιδανικό για εκείνον. Τέλος, καλό είναι να επιλέξουμε ποιοτικά υφάσματα, από καλά υλικά, ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα τους.
Φυσικά, μπορούμε να συνδυάσουμε την άνεση και την ποιότητα με το στυλ, και να κάνουμε τον σκύλο μας, τον πιο σικάτο σκύλο στη γειτονιά.
