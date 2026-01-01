Γιατί σταμάτησε η γάτα μου να πίνει νερό; Οι πιο πιθανές αιτίες
Σταμάτησε η γάτα σας να πίνει νερό; Δείτε πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο.
Το νερό είναι εξίσου απαραίτητο με το φαγητό. Όπως φροντίζουμε να ταΐζουμε την γάτα μας με ποιοτική τροφή στις σωστές ποσότητες, έτσι έχουμε στο μπολ της αρκετό φρέσκο νερό για να ενυδατώνεται. Ας δούμε όμως τι μπορεί να συμβαίνει και σταμάτησε η γάτα μας να πίνει νερό.
Η ενυδάτωση της γάτας δεν έρχεται από το νερό
Σε αντίθεση με τον σκύλο που βγάζει τη γλώσσα του, λαχανιάζει και πέφτει με τα μούτρα στο νερό, δείχνοντας ότι διψάει, η γάτα δεν έχει αυτό το αίσθημα. Δεν είναι μόνο το ότι σε γενικές γραμμές αντιπαθεί το νερό, αλλά επιπλέον δεν νιώθει δίψα. Αυτό συμβαίνει επειδή ενυδατώνεται κυρίως μέσω της τροφής της. Λαμβάνει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού από το φαγητό και έτσι πίνει ελάχιστο νερό. Ακόμη και τα θηράματά της, όπως το ποντίκι, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, σε ποσοστό 80%.
Το παράδοξο είναι πως το καλοκαίρι πίνει ακόμα λιγότερο νερό, ειδικά όταν τρώει υγρή τροφή. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε τον νου μας και να μιλάμε με τον κτηνίατρο για να μας συμβουλεύει για τη διατροφή της. Η σίτιση της γάτας με ξηρά τροφή αποκλειστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να της προκαλέσει αφυδάτωση. Μερικά σημάδια για αυτή την κατάσταση είναι:
