Τα απαραίτητα για κάθε σπίτι με κατοικίδιο
Όταν αποφασίσετε να υιοθετήσετε ένα ζωάκι, λογικό είναι να σκέφτεστε τι πρέπει να έχετε ώστε να είναι η ζωή και των δυο σας υπέροχη.
Στις 4 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η ημέρα αυτή αποτελεί αφορμή για να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη θέση που κατέχουν τα ζώα στις ζωές μας, να εκτιμήσουμε όλα αυτά που μας προσφέρουν και να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στην προστασία και την ευζωία τους.
Για πολλούς ανθρώπους, η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων προσφέρεται ως μια ευκαιρία να ανοίξουν το σπίτι και την καρδιά τους σε ένα αδέσποτο ζωάκι και να του προσφέρουν μια παντοτινή οικογένεια. Αν και εσείς παρακινηθείτε από αυτή την αφορμή για να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε τη σημασία της δέσμευσης, ώστε να του παρέχετε απλόχερα όλα όσα χρειάζεται για να είναι χαρούμενο, κάθε μέρα του χρόνου, για όλη του τη ζωή.
