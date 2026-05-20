Μαρινάκης στο protothema: Το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση - Το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ
Πώς βλέπει τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και οι εξαγγελίες για φόρους, πανεπιστήμια και επιδόματα

Κριτική στα υπό ανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη, υποστηρίζοντας ότι «τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την Καρυστιανού δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο», ενώ χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως «τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την κυβερνητική στρατηγική στα εθνικά θέματα, ενώ προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έστειλε μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην πολιτική κινητικότητα γύρω από την Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της αλλά και σε όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μία τραγωδία. «Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά. Σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και ΜΜΕ» ανέφερε.

