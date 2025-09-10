Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στις αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας για να πάνε κόσμο στον ημιτελικό με την Ελλάδα
Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στις αεροπορικές εταιρείες της Τουρκίας για να πάνε κόσμο στον ημιτελικό με την Ελλάδα
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας χαρακτήρισε ιστορικό τον ημιτελικό με την Ελλάδα και στάθηκε στη μάχη της εξέδρας
Ελλάδα και Τουρκία τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ημιτελικό EuroBasket, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 12/9 χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν το τζάμπολ θα γίνει στις 17:00 ή της 21:00.
Ο αγώνας έχει πολλές ιδιαιτερότητες και μια εξ αυτών έχει να κάνει και με την παρουσία του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των γειτόνων με τον έμπειρο τεχνικό σε δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού να χαρακτηρίζει «ιστορικό» τον αγώνα της Παρασκευής και να προχωρά σε μια ιδιαίτερα έκκληση προς τις αεροπορικές εταιρίες της χώρας του.
«Θα δώσουμε έναν ιστορικό ημιτελικό με την Ελλάδα. Η παρουσία των φιλάθλων μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η στήριξη από την εξέδρα είναι πολύ σημαντική», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συμπλήρωσε με νόημα:
«Η Ελλάδα θα έχει περισσότερους φιλάθλους, καθώς έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες πτήσεις προς τη Ρίγα. Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να κάνουν το ίδιο, ώστε να βρεθούν πολλοί Τούρκοι οπαδοί στο πλευρό μας»
