Φοβερός και τρομερός ο Ντόντσιτς - Πέτυχε τους 30 από τους 50 πόντους της Σλοβενίας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ιταλία - Βίντεο

Ο Σλοβένος σταρ οδηγεί για μία ακόμη φορά την ομάδα του έχοντας πετύχει πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο στη φάση των «16» εναντίον της Ιταλίας