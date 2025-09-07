Φοβερός και τρομερός ο Ντόντσιτς - Πέτυχε τους 30 από τους 50 πόντους της Σλοβενίας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ιταλία - Βίντεο
Ο Σλοβένος σταρ οδηγεί για μία ακόμη φορά την ομάδα του έχοντας πετύχει πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας του στο ημίχρονο στη φάση των «16» εναντίον της Ιταλίας

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πιο αμφίρροπο παιχνίδι των «16» του Eurobasket και ο μεγάλος σταρ των Σλοβένων κάνει για μία ακόμη φορά «παπάδες» έχοντας σπάσει όλα τα κοντέρ. 


Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει πετύχει 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού της φάσης των «16» εναντίον της Ιταλίας και οδηγεί την ομάδα του στην πρόκριση στα προημιτελικά, με την ομάδα του να προηγείται με 50-40.


Αναλυτικά ο Σλοβένος σταρ έχει: 30 πόντους (9/13) σουτ, 5/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ έχει 32 στο σύστημα αξιολόγησης.

