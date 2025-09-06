Assistant κόουτς της Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Το Ισραήλ εξαρτάται από τα… κέφια των Άβντιγια-Μαντάρ, δεν έχει κάτι να φοβηθεί η Ελλάδα»

Ο assistant coach της Χάποελ Ιερουσαλήμ, Θοδωρής Γιαννακόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Μαρίνο Πρίντεζη και σκιαγράφησε τον αντίπαλο της Εθνικής Ανδρών στους «16» του Eurobasket 2025, Ισραήλ.



Θυμίζουμε ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 21:45 στη Ρίγα.



Οι δηλώσεις του Θοδωρή Γιαννακόπουλου



Για το αγωνιστικό στυλ του Ισραήλ: «Νομίζω ότι λίγο-πολύ έδειξε το τι μπορούμε να περιμένουμε. Είναι μια ομάδα με ταλέντο. Προφανώς και ελέγχεται περισσότερο από τον Μαντάρ και τον Άβντιγια, έχουν και ταλέντο και εμπειρία. Ειδικά ο Άβντιγια, που έρχεται απ’ το ΝΒΑ και είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός αθλητής. Αυτοί οι δύο αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που και η λίγκα ως επί το πλείστων παίζει, αλλά και η Εθνική τους ομάδα, δηλαδή ένα πιο γρήγορο tempo και πιο ελεύθερο παιχνίδι. Αυτοί οι δύο έχουν πολύ μεγάλη ελευθερία στο να διαχειριστούν τις αποφάσεις στην επίθεση. Σίγουρα η ισραηλινή ομάδα εξαρτάται από τα… κέφια αυτών των δύο. Το εντυπωσιακό με το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, είναι πως κατά διαστήματα στα παιχνίδια του έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα. Βγάζουν ενέργεια στην άμυνα και στο man-to-man. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο κομμάτια, το up-tempo και η αμυντική τους συνέπεια, θα κρίνουν εν πολλοίς το ματς. Δε θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι δύσκολα η ισραηλινή ομάδα μπορεί να ματσάρει τη δική μας Εθνική».

Για το αν είναι «κλειδί» για την Εθνική να μην πάει σε up-tempo: «Αυτό θα το πει καλύτερα το staff της Εθνικής. Εγώ δεν πιστεύω πως η δική μας ομάδα δε μπορεί να πάει σε up-tempo. Έχουμε πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν έτσι και ίσως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο σε αυτό το κομμάτι και γενικά, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί η ομάδα μας. Σίγουρα, όμως, σε ένα πιο ελεγχόμενο και σεταρισμένο παιχνίδι είμαστε κατά πολύ καλύτεροι. Θεωρώ ότι έχουμε παιδιά που μπορούν να ελέγξουν το παιχνίδι απόλυτα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και το staff απέδειξε πόσο καλά προετοιμασμένο είναι. Δεν παύει, όμως, να είναι ένα νοκ-άουτ ματς. Ειδικά όταν μια ομάδα παίζει ελεύθερο μπάσκετ και σε up-tempo, πραγματικά μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνη απ’ το επίπεδο των δυνατοτήτων της».

Για τον περιορισμό των Άβντιγια και Σόρκιν: «Το να περιορίσουμε τον Άβντιγια σίγουρα θα είναι κομβικό. Ειδικά το κομμάτι στο οποίο ο ίδιος “ανοίγει” τον αιφνιδιασμό μετά από ριμπάουντ που παίρνει, που πραγματικά το κάνει εξαιρετικά, θα είναι ένα θέμα. Σχετικά με τον περιορισμό του Σόρκιν στο σετ παιχνίδι, αν ο Γιάννης είναι μέσα θεωρώ πως θα είναι εύκολο. Και τα παιδιά που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα τον ξέρουν απ’ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε επίσης θεωρώ ότι δε θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι και ένα παιδί που δεν έχει ιδιαίτερη αμυντική συνέπεια. Πιστεύω πως όταν θα είναι μέσα θα είναι και μια αδυναμία γι’ αυτούς στην άμυνα. Κατά τη γνώμη μου, ο περιορισμός του Άβντιγια στο transition θα είναι “κλειδί”».

Για τον τομέα των αμυντικών ριμπάουντ: «Το κομμάτι αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να συζητάμε σε κάθε αγώνα. Οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να το κοιτάει, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όλοι οι προπονητές ξεκινάμε και τελειώνουμε λέγοντας αυτό το πράγμα. Αυτό το στοιχείο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το Ισραήλ με τον τρόπο που παίζει, όπου δημιουργεί καταστάσεις με ελεύθερα σουτ μετά από περιστροφές, είναι και λίγο πιο εύκολο να πάρει επιθετικά ριμπάουντ. Παρ’ όλα αυτά, δε νομίζω ότι η ομάδα μας θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό και δε νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα κακές καταστάσεις στα αμυντικά ριμπάουντ στα τελευταία ματς. Στο σύνολο των αγώνων είμαστε αρκετά σταθεροί και συνεπείς στο ριμπάουντ. Έτσι όπως παίζεται το μπάσκετ πλέον είναι αδύνατον να μη χάσεις αμυντικά ριμπάουντ, ειδικά ομάδες που πάνε σε αλλαγές στην άμυνα. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Θα είναι και σε αυτό έτοιμη η Εθνική μας και όλα θα πάνε καλά».

Για τις σκέψεις των ισραηλινών σχετικά με το ζευγάρι: «Έχουν καταστήσει σαφές ότι είμαστε καλύτεροι, δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση γι’ αυτό. Πραγματικά μάς σέβονται πάρα πολύ και σαν προπονητική φιλοσοφία και σαν παίκτες και σαν αντίληψη γύρω από το άθλημα. Αν μη τι άλλο, το Ισραήλ μπαίνει στο παιχνίδι με πολύ μεγάλη συγκέντρωση και είναι σίγουρα κάτι που και η δική μας ομάδα γνωρίζει».

Για το τι πιστεύουν οι ισραηλινοί για τη δική τους Εθνική: «Θεωρούν πως έχουν εξαιρετικό υλικό και ένα απ’ τα καλύτερα της ιστορίας τους. Νομίζω πως ισχύει αυτό. Βρίσκουν τον Άβντιγια και τον Μαντάρ στην καλύτερή τους κατάσταση, έχουν παιδιά που είναι στο απόγειο της καριέρας τους. Έχουν κάνει νατουραλιζέ έναν πραγματικά εξαιρετικό παίκτη, τον Κάρινγκτον, ο οποίος δεν κάνει καλό τουρνουά μέχρι στιγμής. Δεν έχουν κάνει ποτέ δήλωση για το τι θέλουν να πετύχουν, αλλά θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ήταν πραγματικά στεναχωρημένοι που δεν κατάφεραν να βγουν 1οι στον όμιλό τους και αυτό δείχνει τις βλέψεις τους και τη διάθεσή τους».

Για τον Καντίν Κάρινγκτον: «Είναι σκόρερ, έχει πραγματικά το ένστικτο αυτό και όταν βρει ρυθμό είναι… ασταμάτητος. Όταν “πάρει φωτιά”, δύσκολα σταματιέται. Επίσης, είναι αριστερόχειρας, με ό,τι ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει αυτό. Είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει λίγο και στο “1”. Μέχρι στιγμής δεν κάνει καλό τουρνουά, δε σουτάρει καλά, δεν έχει καλές επιλογές στην επίθεση. Νομίζω πως γενικά έχει το επίπεδο ν’ ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι και ένα παιδί που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα»