Eurobasket 2025: Πρώτη προπόνηση της Ελλάδας στη Ρίγα - «Ο Γιάννης τραβάει την άμυνα σαν μαγνήτης» δήλωσε ο Κατσίβελης - Βίντεο

Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωσή του το Ευρωμπάσκετ.



Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ελληνική ομάδα έκανε το βράδυ την πρώτη της προπόνηση, στην «Αρένα Ρίγα», όπου το βράδυ της Κυριακής (21:45) θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» της διοργάνωσης.







αμέσως μετά από την προπόνηση δήλωσε στα ελληνικά ΜΜΕ:

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στηρίζεται στον Άντβιγια, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι πολύ αθλητική ομάδα που παίζει στο τρανζίσιον. Έχουμε κάνει ένα μίτινιγκ και θα προετοιμαστούμε και αύριο για να είμαστε στο κατάλληλο επίπεδο για το νοκ άουτ παιχνίδι.

«Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα νοκ άουτ παιχνίδι πριν τα νοκ άουτ ουσιαστικά. Ήταν πολύ σκληρό ματς με ανατροπή στο σκορ. Μας βοήθησε πρώτον γιατί πήραμε την πρώτη θέση και δεύτερον για να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν και είναι τα πιο σημαντικά».

«Πρέπει να κρατήσουμε από τα παιχνίδια της πρώτης φάσης σίγουρα τα διαστήματα που είχαμε με τρομερή συγκέντρωση, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Το spacing που είχαμε σε αρκετά μεγάλο σημείο του παιχνιδιού σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να βελτιωθούμε στα «νεκρά» διαστήματα που είχαμε επιθετικά και αμυντικά».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας απίστευτος παίκτης, απίστευτος αθλητής. Ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι, που τραβά την άμυνα σαν «μαγνήτες» και πασάρει την μπάλα κάνει τη πάρα πολύ εύκολη τη δουλειά για όλους γύρω του»



Ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Μιχάλης Καλαβρός, είπε για το παιχνίδι με το Ισραήλ αλλά και για τους Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Παπανικολάου.

«Κρατάμε τα καλά και διορθώνουμε τα κακώς κείμενα. Προετοιμαζόμαστε για κάθε ματς ξεχωριστά, πάντα με σοβαρότητα και θέλουμε να ακολουθούμε όσο πιο πιστά μπορούμε το πλάνο του προπονητή. Νομίζω το κάναμε χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, δείξαμε τεράστιο χαρακτήρα, ειδικά όταν το παιχνίδι έφυγε λίγο και πέρασαν οι Ισπανοί μπροστά. Είχαμε όμως καθαρό μυαλό, κυρίως χαρακτήρα και πήραμε μια τεράστια νίκη, η οποία ναι μεν δεν κρίνει κάτι, αλλά μας έδωσε την πρώτη θέση και κυρίως ψυχολογικά μάς δίνει ώθηση για τη συνέχεια».

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, δεν τα παρατά ποτέ, κάνουν αρκετά στο παιχνίδι τους που πρέπει να είσαι έτοιμος και διαβασμένος, αλλά η συνταγή είναι μία: ένα παιχνίδι ξεχωριστά, βήμα-βήμα και κατοχή με κατοχή. Προχωράμε με τον καλύτερο τρόπο, πιάσαμε τον πρώτο στόχο, που ήταν η πρώτη θέση και κοιτάμε τον επόμενο».

«Μας βοηθά το γεγονός ότι παίξαμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι πριν τα νοκ άουτ. Χθες παιζόταν η πρωτιά, παρόλο που όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν τη ζημιά, εμείς είχαμε βάλει στόχο να πάρουμε την πρώτη θέση και τα καταφέραμε. Ήταν ένα ματς που σε προετοιμάζει για τα επόμενα. Νομίζω πως ήταν ό,τι καλύτερο για μας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

«Από τα ματς της Κύπρου θέλουμε να κρατήσουμε την ομαδικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την προσήλωση στο πλάνο, την καλή άμυνα… Γενικά είμαστε πολύ καλή ομάδα, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση».

«Καμία ομάδα, ειδικά σε αυτή τη φάση, δεν είναι ένας ή δύο παίκτες. Ο Άβντιγια είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και το έχει αποδείξει και στο ΝΒΑ. Όμως το Ισραήλ έχει αρκετούς παίκτες και όλοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Ο Άβντιγια είναι ο κινητήριος μοχλός, αλλά όλη η ομάδα είναι καλή. Δεν μπορείς σε αυτό το επίπεδο να σκεφτείς μόνο 1-2 παίκτες, τους σκέφτεσαι όλους».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει για την Εθνική ομάδα. Θέλει να κερδίσει και κάνει το παν για να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό είναι ο Γιάννης γενικά, αλλά και ειδικά αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης θέλει να κερδίσει η Εθνική ομάδα, βάζει πάνω από όλα την ομάδα του».

«Τι να πω για τον Παπανικολάου και τον Σλούκα… Έχω δουλέψει και με τους δύο, είναι φίλοι, είναι παράδειγμα για όλους. Η στάση τους στην ομάδα και η προσωπικότητά τους είναι τέτοια, που εσύ απλώς ακολουθείς. Σε οδηγούν με το παράδειγμά τους χωρίς να σου πουν κάτι, κάνουν αυτοί, κάνεις κι εσύ. Είναι δύο τεράστια κεφάλαια για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι γνωστό αυτό, δεν το λέω εγώ. Είναι δύο μεγάλοι παίκτες, τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε που είναι εδώ μαζί μας».











