Eurobasket 2025: Η Γαλλία έσπασε το αήττητο της Πολωνίας, 83-76 με «οδοστρωτήρα» Γιαμπουσέλε - Βίντεο

Ασταμάτητος ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε με δύο τρίποντα την τέταρτη περίοδο και γρήγορα-γρήγορα οι Γάλλοι έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (66-55).Με σπασμένα φρένα οι «τρικολόρ» δεν έβλεπαν αντίπαλο και διατηρούσαν τα ηνία του αγώνα. Ο Λαζίνσκι πάλευε για την Πολωνία μειώνοντας στους 5 (76-71) τρία λεπτά πριν το φινάλε, όμως ο Γιαμπουσέλε δεν έβλεπε αντίπαλο και συνέχιζε ακάθεκτος την... επέλασή του στην αντίπαλη ρακέτα (78-71).Ο Σοκολόφσκι με γκολ φάουλ διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες των Πολωνών, όμως ο Οκόμπο με τρίποντο έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες ανατροπής και «κλείδωσε» τη νίκη της Γαλλίας.Τα δεκάλεπτα: 27-24, 41-44, 60-55, 83-76ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... περιορίστηκε στα λάθη και είχε σεληνιασμένο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γκερσόν Γιαμπουσέλε με πόντουςΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Έλι Οκόμπο με πόντους και ασίστ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Αντρέι Πλούτα πουσε 14 λεπτά σκόραρε 5 πόντους και είχε το χαμηλότερο +- (-15).ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με πόντους, ριμπάουντ και ασίστ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ξέσπασμα της Γαλλίας στο τέταρτο δεκάλεπτο με τον γρήγορο ρυθμό τηςκαι ο... χαμός που προκάλεσε στον όμιλο.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πως τα παράτησαν οι Πολωνία στο τέλος.