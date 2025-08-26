Σλούκας: «Το σημαντικό είναι να είμαστε αναταγωνιστικοί και να έχουμε συνέπεια»

Ο πολύπειρος άσος μίλησε κατά την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για την Κύπρο και τη συμμετοχή της στο Eurobasket