Τι ισχύει με Τσιμίκα και Λίβερπουλ – Πωλείται ή μένει ο Έλληνας μπακ;
SPORTS

Τι ισχύει με Τσιμίκα και Λίβερπουλ – Πωλείται ή μένει ο Έλληνας μπακ;

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία του στο «Άνφιλντ»

Τι ισχύει με Τσιμίκα και Λίβερπουλ – Πωλείται ή μένει ο Έλληνας μπακ;
Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ της Λίβερπουλ, Πολ Γκόρστ, ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ θα επιστρέψει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας και θα αποτελεί, τουλάχιστον προς το παρόν, την εναλλακτική λύση πίσω από τον Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος προορίζεται για βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ωστόσο, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ δεν εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο αποχώρησής του. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο Γκόρστ, οι «κόκκινοι» είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν προτάσεις για την παραχώρησή του με κανονική μεταγραφή, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους απαιτήσεις.

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