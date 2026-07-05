Αυτός είναι ο Κάαν Καϊρίνεν: Το προφίλ του μέσου που παίρνει η ΑΕΚ
SPORTS

Αυτός είναι ο Κάαν Καϊρίνεν: Το προφίλ του μέσου που παίρνει η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις της στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς ο Κάαν Καϊρίνεν της Σπάρτα Πράγας είναι πλέον πολύ κοντά στο να φορέσει τα κιτρινόμαυρα

Αυτός είναι ο Κάαν Καϊρίνεν: Το προφίλ του μέσου που παίρνει η ΑΕΚ
Ο 27χρονος υψηλόσωμος (1,85), διεθνής Φινλανδός μέσος αποτελεί την επιλογή των ανθρώπων της Ένωσης για την ενίσχυση του άξονα, με στόχο να προσφέρει ποιότητα, ισορροπία και καλύτερη ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο Καϊρίνεν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ίντερ Τούρκου, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στη Μίντιλαντ. Μέσα από διαδοχικούς δανεισμούς σε Ίντερ Τούρκου, HJK Ελσίνκι και Λίλεστρομ και απέκτησε σημαντικές εμπειρίες, με τη νορβηγική ομάδα να τον αποκτά τελικά με κανονική μεταγραφή. Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για τη Σπάρτα Πράγας, η οποία τον απέκτησε στις αρχές του 2023. Στην Τσεχία εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της ομάδας, πανηγύρισε τίτλους και απέκτησε σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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