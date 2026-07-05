Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Αυτός είναι ο Κάαν Καϊρίνεν: Το προφίλ του μέσου που παίρνει η ΑΕΚ
Αυτός είναι ο Κάαν Καϊρίνεν: Το προφίλ του μέσου που παίρνει η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις της στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς ο Κάαν Καϊρίνεν της Σπάρτα Πράγας είναι πλέον πολύ κοντά στο να φορέσει τα κιτρινόμαυρα
Ο 27χρονος υψηλόσωμος (1,85), διεθνής Φινλανδός μέσος αποτελεί την επιλογή των ανθρώπων της Ένωσης για την ενίσχυση του άξονα, με στόχο να προσφέρει ποιότητα, ισορροπία και καλύτερη ανάπτυξη του παιχνιδιού.
Ο Καϊρίνεν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ίντερ Τούρκου, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στη Μίντιλαντ. Μέσα από διαδοχικούς δανεισμούς σε Ίντερ Τούρκου, HJK Ελσίνκι και Λίλεστρομ και απέκτησε σημαντικές εμπειρίες, με τη νορβηγική ομάδα να τον αποκτά τελικά με κανονική μεταγραφή. Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για τη Σπάρτα Πράγας, η οποία τον απέκτησε στις αρχές του 2023. Στην Τσεχία εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της ομάδας, πανηγύρισε τίτλους και απέκτησε σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Καϊρίνεν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ίντερ Τούρκου, πριν μετακομίσει σε νεαρή ηλικία στη Μίντιλαντ. Μέσα από διαδοχικούς δανεισμούς σε Ίντερ Τούρκου, HJK Ελσίνκι και Λίλεστρομ και απέκτησε σημαντικές εμπειρίες, με τη νορβηγική ομάδα να τον αποκτά τελικά με κανονική μεταγραφή. Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για τη Σπάρτα Πράγας, η οποία τον απέκτησε στις αρχές του 2023. Στην Τσεχία εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της ομάδας, πανηγύρισε τίτλους και απέκτησε σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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