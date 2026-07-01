ΠΑΟΚ - Μπεβερέν 4-1: «Ξεμούδιασμα» με 4άρα και κορυφαίο τον Ζαφείρη, δείτε τα γκολ
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ΠΑΟΚ φιλικό Ολλανδία Μπεβερέν

ΠΑΟΚ - Μπεβερέν 4-1: «Ξεμούδιασμα» με 4άρα και κορυφαίο τον Ζαφείρη, δείτε τα γκολ

Ο Δικέφαλος... άρεσε στο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσο στον πάγκο του στο πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν

ΠΑΟΚ - Μπεβερέν 4-1: «Ξεμούδιασμα» με 4άρα και κορυφαίο τον Ζαφείρη, δείτε τα γκολ
Άκρως ενθαρρυντική ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», επικράτησε με 4-1 της Μπεβερέν, στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Εξαιρετικός ο Χρήστος Ζαφείρης, πέτυχε δυο γκολ κι έδωσε μια ασίστ αγωνιζόμενος στο δεύτερο μέρος κόντρα στη νεοφώτιστη στην Pro League ομάδα του Βελγίου.

Μετά από δυο χαμένες ευκαιρίες, από Καμαρά και Μπαταούλα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Εκτέλεση κόρνερ του Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά από τον Μπαταούλα, δεύτερη από κοντά από τον Ανέστη Μύθου και 1-0.

Ακολούθησαν εκατέρωθεν φάσεις, με σημαντικότερη εκείνη του Μύθου στο 34’, για να έρθει η ισοφάριση.

Στο 41’, ο Λοκέσα έκανε την κούρσα από τα αριστερά, πάσαρε στον 18χρονο Βελγο-Κονγκολέζο Ντάρχαϊμ Σαγιάλα που με πλασέ νίκησε Κοσίδη και Τσιφτσή για το 1-1.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη χαμένη ευκαιρία του Μαβέτε και με το πλασέ του Μπέρδου - αριστερό δοκάρι κι έξω.

Ο Λίσι άλλαξε εντελώς την ενδεκάδα του στο δεύτερο μέρος. Η εικόνα ήταν παρόμοια μα ο ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικός.

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Το άστοχο πλασέ του Πέλκα στο 49’, ακολούθησαν δυο γκολ από τον Χρήστο Ζαφείρη.

Το πρώτο στο 53’, με τον Ζαφείρη να κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να σκοράρει σε κενή εστία και το δεύτερο εννέα λεπτά αργότερα έπειτα από νέο λάθος της άμυνας της Μπέβερεν.

Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε με πλασέ πάνω από το σώμα του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 87’ ο Δημήτρης Πέλκας, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Ζαφείρη.

Οι ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δυο ομάδες:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μύθου.
ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Τιμ Μπάκενς): Λουσάμπα, Γιάνσενς, Λοκέσα, Ντεβάλε, Μαβετέ, Γκοντό, Άμπραχαμς, Γιόνγκερς, Σαγιαλά, Σάλι, Μενάρ.

Στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ έπαιξαν οι: Γκουγκεσασβίλι (68’ Μονασττηρλής), Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Ντούνγκα, Σαρρής, Ζαφείρης, Τσάλοβ (82’ Μπαλντέ), Γκόμες, Πέλκας, Ζίβκοβιτς.

*Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Τσάλοβ, με τον Μπαλντέ να επιστρέφει στο γήπεδο.

*Εκτός του πρώτου φιλικού έμειναν ο νεοαποκτηθείς Αρίτζ Ελουστόντο, οι ανέτοιμοι Δημήτρης Χατσίδης και Γίρι Παβλένκα, αλλά και οι μακροχρόνια τραυματίες Σουαλιό Μεϊτέ, Σόλα Σορετίρε και Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

ΠΑΟΚ - SK Beveren 18:00 | LIVE το πρώτο φιλικό προετοιμασίας.

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