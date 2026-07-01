Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Λαπόρτα για Άλβαρεζ: «Δε μας ενδιαφέρει τι λέει η Ατλέτικο, η μεταγραφή εξαρτάται από εμάς»
Λαπόρτα για Άλβαρεζ: «Δε μας ενδιαφέρει τι λέει η Ατλέτικο, η μεταγραφή εξαρτάται από εμάς»
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα απάντησε στις... τρολ ανακοινώσεις των «ροχιμπλάνκος» για την υπόθεση της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρεζ στους Καταλανούς
Η Μπαρτσελόνα χτυπά ξανά αυτό το καλοκαίρι μεγάλα ονόματα, έχοντας ξανά μετά από πολλά χρόνια την δυνατότητα να ξοδέψει μεγαλύτερα ποσά.
Ο πρόεδρος της Μπάρτσα μίλησε για την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρεζ που καίει αυτή τη στιγμή το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Μπλαουγκράνα έχουν κάνει πρόταση ανώτερη των 100 εκατ. ευρώ με την Ατλέτικο να την απορρίπτει και μάλιστα να τρολάρει.
Ο Λαπόρτα μίλησε για την υπόθεση και τόνισε ότι η διοίκησή του δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ατλέτικο.
Aναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Θέλω εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι εξακολουθούμε να τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όσα ειπώθηκαν στα social media προέκυψαν πριν ο Χουλιάν Άλβαρες δηλώσει ότι θέλει να αγωνιστεί σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν ανέφερε ποτέ την Μπαρτσελόνα. Κάποιοι το ερμήνευσαν έτσι, άλλοι όχι. Δεν πιέσαμε εμείς την κατάσταση· ήταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
Ο Άλβαρες βρισκόταν στο στόχαστρό μας πριν ακόμη υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη μεταγραφή. Καταθέσαμε επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο, από σύλλογο σε σύλλογο. Θεωρούμε ότι δεν τον παραχωρούν επειδή δεν έχουν βρει ακόμη αντικαταστάτη. Αν αποκτήσουν εναλλακτική λύση και η πρότασή μας εξακολουθεί να ισχύει, εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για την απόκτησή του.
Παρακολουθώ, όμως, μια σειρά από κινήσεις που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι της Ατλέτικο είναι πολύ έμπειροι και δεν γνωρίζω ποια στρατηγική ακολουθούν. Έχουν την πρότασή μας. Αν αποφασίσουν να την αποδεχθούν, θα χαρούμε πολύ να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο σύλλογοι συνεργάζονται και, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι μεταγραφές γίνονταν πάντα με συνεννόηση και χωρίς προβλήματα.
Αυτή η υπόθεση ίσως είναι πιο ευαίσθητη. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλη οικονομική προσπάθεια και θα διατηρήσουμε την πρότασή μας μέχρι να αποφασίσουμε διαφορετικά. Η Ατλέτικο δείχνει απόλυτα αμετακίνητη και ελπίζω να αλλάξει στάση. Αν δεν επιθυμεί να προχωρήσει, ας το πει ξεκάθαρα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το να εμπλέκονται η UEFA και η FIFA δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί. Ίσως κάποιοι προσπαθούν απλώς να δημιουργήσουν ένταση... Δεν βγάζει κανένα νόημα».
Ο πρόεδρος της Μπάρτσα μίλησε για την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρεζ που καίει αυτή τη στιγμή το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Μπλαουγκράνα έχουν κάνει πρόταση ανώτερη των 100 εκατ. ευρώ με την Ατλέτικο να την απορρίπτει και μάλιστα να τρολάρει.
Ο Λαπόρτα μίλησε για την υπόθεση και τόνισε ότι η διοίκησή του δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ατλέτικο.
Aναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Θέλω εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι εξακολουθούμε να τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όσα ειπώθηκαν στα social media προέκυψαν πριν ο Χουλιάν Άλβαρες δηλώσει ότι θέλει να αγωνιστεί σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν ανέφερε ποτέ την Μπαρτσελόνα. Κάποιοι το ερμήνευσαν έτσι, άλλοι όχι. Δεν πιέσαμε εμείς την κατάσταση· ήταν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
Ο Άλβαρες βρισκόταν στο στόχαστρό μας πριν ακόμη υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη μεταγραφή. Καταθέσαμε επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο, από σύλλογο σε σύλλογο. Θεωρούμε ότι δεν τον παραχωρούν επειδή δεν έχουν βρει ακόμη αντικαταστάτη. Αν αποκτήσουν εναλλακτική λύση και η πρότασή μας εξακολουθεί να ισχύει, εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για την απόκτησή του.
Παρακολουθώ, όμως, μια σειρά από κινήσεις που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι της Ατλέτικο είναι πολύ έμπειροι και δεν γνωρίζω ποια στρατηγική ακολουθούν. Έχουν την πρότασή μας. Αν αποφασίσουν να την αποδεχθούν, θα χαρούμε πολύ να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο σύλλογοι συνεργάζονται και, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι μεταγραφές γίνονταν πάντα με συνεννόηση και χωρίς προβλήματα.
Αυτή η υπόθεση ίσως είναι πιο ευαίσθητη. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλη οικονομική προσπάθεια και θα διατηρήσουμε την πρότασή μας μέχρι να αποφασίσουμε διαφορετικά. Η Ατλέτικο δείχνει απόλυτα αμετακίνητη και ελπίζω να αλλάξει στάση. Αν δεν επιθυμεί να προχωρήσει, ας το πει ξεκάθαρα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το να εμπλέκονται η UEFA και η FIFA δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί. Ίσως κάποιοι προσπαθούν απλώς να δημιουργήσουν ένταση... Δεν βγάζει κανένα νόημα».
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