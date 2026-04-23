Γιουβέντους: Φουντώνουν οι φήμες για συμφωνία με τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ Άλισον Μπέκερ
Γιουβέντους: Φουντώνουν οι φήμες για συμφωνία με τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ Άλισον Μπέκερ
Ιταλικά και βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία του Βραζιλιάνου με τη Μεγάλη Κυρία
Στην ήδη μεγάλη λίστα των παικτών που θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, βρίσκεται και το όνομα του Άλισον Μπέκερ, ακολουθώντας αυτά των Σαλάχ, Κέρτις Τζόουνς και Άντι Ρόμπερτσον.
Η αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα από τους «Reds» τον έχει βάλει στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, με τη Γιουβέντους ωστόσο να βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτηση του.
Ιταλικά και βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με τον Βραζιλιάνο, που έχουν καταλήξει και σε προφορική συμφωνία.
Η παρουσία του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της Γιούβε, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, με τον τερματοφύλακα να αποτελεί καθαρά προσωπική επιλογή του. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί παλαιότερα στη Ρόμα και η εκτίμηση του 67χρονου τεχνικού προς το πρόσωπο του Βραζιλιάνου πορτιέρο, είναι σε όλους γνωστή.
Η αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα από τους «Reds» τον έχει βάλει στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, με τη Γιουβέντους ωστόσο να βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτηση του.
Ιταλικά και βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με τον Βραζιλιάνο, που έχουν καταλήξει και σε προφορική συμφωνία.
Η παρουσία του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της Γιούβε, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, με τον τερματοφύλακα να αποτελεί καθαρά προσωπική επιλογή του. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί παλαιότερα στη Ρόμα και η εκτίμηση του 67χρονου τεχνικού προς το πρόσωπο του Βραζιλιάνου πορτιέρο, είναι σε όλους γνωστή.
Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Σπαλέτι θεωρεί τον Άλισον ως την πιο κατάλληλη παρουσία για να προσφέρει αξιοπιστία κάτω από τα δοκάρια. Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει είναι το κασέ του τερματοφύλακα, που υπερβαίνει αρκετά τα χρήματα που θέλουν να του προσφέρουν οι Ιταλοί.
🚨🚨| BREAKING: Juventus have made a move for Alisson Becker as their top target, with the player open to the switch. 👀— Goals Side (@goalsside) April 22, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
