Euroleague: «Αγκαλιά» με το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός μετά την 22η νίκη, διπλά για Μπαρτσελόνα, Ντουμπάι, Μονακό και Παρτίζαν, δείτε βίντεο

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Η 32η αγωνιστική

Κατάταξη

Με συνοπτικές διαδικασίες, η Χαποέλ «καθάρισε» το ματς με την Βίρτους Μπολόνια στη Σόφια και παραμένει στη «μάχη» της πρώτης τετράδας με ρεκόρ 20-11 στη Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 109-91 απέναντι στην βαθμολογικά αδιάφορη Βίρτους που βρίσκεται στη 15η θέση της κατάταξης με 13-19.Στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα των Ιταλών ήταν... ορθάνοιχτη, με τους -τυπικά- γηπεδούχους να σουτάρουν με ασύλληπτο ποσοστό σε δίποντα (15/18) και τρίποντα (10/14). Η διαφορά πήρε... χαώδεις διαστάσεις 61-27 στο 18΄ και το ματς είχε τελειώσει πριν καλά-καλά αρχίσει!Τυπική διαδικασία το β΄ ημίχρονο, με τη Χαποέλ να φτάνει στη νίκη με το τελικό 109-91, με τον Μότλεϊ να πετυχαίνει 22 πόντους και τους Μπλέικνι, Οτούρου από 14. Μόνοι του «πάλευαν» οι Άλστον, Μόργκαν για τη Βίρτους που είχαν από 24π. με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας.Τα δεκάλεπτα: 34-19, 65-40, 86-62, 109-91Παρά τα αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, η Μονακό των 9 παικτών επέστρεψε από το -10 και με ανατροπή στην τέταρτη περίοδο έφυγε νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη, πανηγυρίζοντας το δεύτερο διαδοχικό θετικό της αποτέλεσμα και 18ο στο σύνολο με το οποίο παραμένει μία... ανάσα από την εξάδα της Euroleague, που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 98-93 της Αναντολού Εφές, για την 32η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην 22η ήττα της.Η ομάδα του Πριγκιπάτου βρέθηκε στο -10 στο 21΄ (55-45) και ακολουθούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο ανέβασε ταχύτητα σε άμυνα και επίθεση και με τους Μπεγκαρέν, Μπλόσομγκεϊμ να εκτελούν από μέση και μακρινή απόσταση, εκτόξευσε την παραγωγικότητα της, προσπέρασε με 85-86 στο 38΄ και δεν αγχώθηκε μέχρι το φινάλε.Κορυφαίοι των νικητών οι Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό και Στραζέλ, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ στους 12 με 3/4 τρίποντα σταμάτησε ο Μπεγκαρέν. Από την Αναντολού πάλεψε ο Χέιζερ με 26 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98Πολύ δυνατά στη μάχη των play in μπήκε η Ντουμπάι, μετά τη νίκη 87-74 επί της Μπάγερν στο Μόναχο, για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι του Γιούριτσα Γκόλεματς «βλέπουν» τη 10η θέση με 17-15, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 13-19 και αποκλείστηκαν και μαθηματικά.Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και διατήρησαν το προβάδισμα έως το μέσον της δεύτερης περιόδου. Εκεί, το 29-24 μετατράπηκε σε 31-39 (17΄) με σερί 2-15 για τη Ντουμπάι και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 37-42. Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν διαφορά ασφαλείας 51-68 με το μοναδικό τρίποντο του Κόντιτς και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 87-74. Κορυφαίος ο Ντουέιν Μπέικον με «γεμάτη» στατιστική: 21π., 3ρ., 6ασ., 3κλ. και μόλις ένα λάθος σε 31 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός και ο Καμπενγκελέ με 16π., 5ρ., 3ασ., 2κλ. και κανένα λάθος!Η Μπάγερν δεν βρήκε λύσεις από τα «βαριά χαρτιά» της, ενώ διακρίθηκε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους (4/4 δίποντα, 4/4 βολές)Τα δεκάλεπτα: 21-18, 37-42, 51-65, 74-87Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, η Μπαρτσελόνα πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» της 32ης αγωνιστικής στη Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από την εξάδα, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ. Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα με 66-62 από την έδρα της Βαλένθια, βελτίωσαν σε 18-14 το ρεκόρ τους και υποχρέωσαν τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη διαδοχική ήττα τους και δωδέκατη στο σύνολο, χωρίς να επηρεάζει όμως προς το παρόν τη θέση τους στην τετράδα.Μετά από ένα αμφίρροπο σε εξέλιξη ματς για 39 λεπτά, η Βαλένθια βρέθηκε λίγο πριν το φινάλε στο +3 (62-59) και έδειξε να ελέγχει τη μοίρα της. Ωστόσο, ο Κλάιμπερν είχε διαφορετική άποψη και σημειώνοντας πέντε προσωπικούς πόντους (1 τρίποντο) στο σερί 7-0 της Μπαρτσελόνα, πρωτοστάτησε στην ανατροπή, διαμορφώνοντας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ.Κορυφαίος των νικητών ο Τζόελ Πάρα με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στους 13 σταμάτησε ο Γουίλ Κλάιμπερν. Από τη Βαλένθια, ξεχώρισε ο Νιλ Σάκο με 12 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 52-53,62-66Σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς για την 32η αγωνιστική της Euroleague η Παρτιζάν πέρασε από το Παρίσι με νίκη 90-81 επί της Παρί. Έτσι, οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-20 και βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη σημερινή αντίπαλό τους (12-21). Αμφότερες οι ομάδες έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά από τη συνέχεια.Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του ματς ήταν η εμφάνιση του Νικ Καλάθη. Στα 37 του χρόνια, ο Έλληνας γκαρντ είχε την καλύτερη βραδιά του στην εφετινή Euroleague με double double 12π., 10ασ., σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη, συνεπικουρούμενος από τον Τόνι Τζεκίρι (15π., 6ρ.).Πρώτος σκόρερ για την Παρί, ως συνήθως, ο Ναντίρ Ιφί με 23π.Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-46, 57-66, 81-90Πέμπτη 19/3Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87Παρί–Παρτίζαν 81-90Παρασκευή 20/319:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ1.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-92.Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-113.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-114.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-115.Βαλένθια (Ισπανία) 20-126.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-137.Μονακό (Μονακό) 18-148.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-149.Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 17-1410.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-1411.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-1512.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-1513.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-1614.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-1915.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-1916.Παρτιζάν (Σερβία) 12-2017.Παρί (Γαλλία) 12-2118.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-2219.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-2320.Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23