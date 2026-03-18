Ρήγμα στις σχέσεις του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς: Τα «Ελάφια» του ζήτησαν να μην παίξει ξανά στη σεζόν, διαφωνεί ο Γιάννης

The Bucks have made it clear to Giannis Antetokounmpo that it would be best in their shared interest for him to sit out the rest of the season, per @eric_nehm



Giannis has informed the team he has no desire to cut his season short



March 18, 2026

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός και έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια. Οι Μπακς δεν κυνηγούν κάτι έως το τέλος της σεζόν και θέλουν να προφυλάξουν τον Γιάννη.



«Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον τελευταίο τραυματισμό του και τις πιθανότητες της ομάδας να προκριθεί στα πλέι οφ μειώθηκαν, αλλά ο Αντετοκούνμπο έχει αρνηθεί τα αιτήματα της ομάδας και θέλει να παίξει ξανά, σύμφωνα με πηγές στο ESPN» έγραψε ο Σαράνια.





Οι Μπακς ανακοίνωσαν την Τρίτη (17/3) ότι ο Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, που αποτελεί το τελευταίο πλήγμα σε μια σεζόν γεμάτη τραυματισμούς για τον 10 φορές All-Star. Η ομάδα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, αλλά οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο 31χρονος θα χάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα λόγω υπερδιάτασης και αιμάτωματος στο γόνατο.

Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 28-40 και είναι στην 11η θέση της Ανατολής. Ο Γιάννης από την άλλη λόγω τραυματισμού έχει παίξει μόλις σε 36 από τα 68 παιχνίδια.

There have been multiple meetings over Antetokounmpo's status in the last 24 hours since his hyperextended knee diagnosis, and a disagreement has ensued between the sides on whether it is best for him to return, sources said. https://t.co/cuNJBJNQQf — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026