Ρήγμα στις σχέσεις του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς: Τα «Ελάφια» του ζήτησαν να μην παίξει ξανά στη σεζόν, διαφωνεί ο Γιάννης
Αυτό αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια - Ο Γιάννης λόγω τραυματισμών έχει παίξει σε 36 από τα 68 παιχνίδια και οι Μπακς θέλουν να τον προστατέψουν αφού δεν κυνηγούν κάτι

«Ρήγμα» στις σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς. 

Ο Έλληνας σταρ του NBA ταλαιπωρείται από πολλούς τραυματισμούς στη σεζόν και η ομάδα του φέρεται να του ζήτησε να προφυλαχτεί και να μην παίξει ξανά στη σεζόν! 



Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός και έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια. Οι Μπακς δεν κυνηγούν κάτι έως το τέλος της σεζόν και θέλουν να προφυλάξουν τον Γιάννη. 

«Οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον τελευταίο τραυματισμό του και τις πιθανότητες της ομάδας να προκριθεί στα πλέι οφ μειώθηκαν, αλλά ο Αντετοκούνμπο έχει αρνηθεί τα αιτήματα της ομάδας και θέλει να παίξει ξανά, σύμφωνα με πηγές στο ESPN» έγραψε ο Σαράνια.

Ο Αντετοκούνμπο όμως αντιδρά και δεν θέλει να... παροπλιστεί από τον Μάρτιο. 

Οι Μπακς ανακοίνωσαν την Τρίτη (17/3) ότι ο Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, που αποτελεί το τελευταίο πλήγμα σε μια σεζόν γεμάτη τραυματισμούς για τον 10 φορές All-Star. Η ομάδα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, αλλά οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο 31χρονος θα χάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα λόγω υπερδιάτασης και αιμάτωματος στο γόνατο.

Οι  Μπακς έχουν ρεκόρ 28-40 και είναι στην 11η θέση της Ανατολής. Ο Γιάννης από την άλλη λόγω τραυματισμού έχει παίξει μόλις σε 36 από τα 68 παιχνίδια. 


